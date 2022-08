"Estuve 22 minutos muerta": atleta chilena narra complejo momento vivido en maratón en Argentina

24 ag. 2022 - 11:20 hrs.

¿Qué pasó?

La atleta chilena Manuela Bugueño Ipinza vivió una situación límite mientras competía en la Media Maratón de Buenos Aires 2022: la chilena de 30 años se desvaneció al momento de llegar a la meta, estando 22 minutos muerta mientras el equipo de emergencia la reanimaba.

La competencia

Eran cerca de las 8.30 de la mañana del domingo 21 agosto cuando la atleta finalizó la Media Maratón de Buenos Aires, con un tiempo de 1 hora y 27 minutos. Ahí, la chilena perdió el conocimiento. Cuando despertó, estaba en el Hospital Fernández de ese país.

“Estoy bien, procesando todo. Viva y muy agradecida. Estuve 22 minutos muerta", dijo al diario La Nación de Argentina.

Bugueño fue asistida inmediatamente por el equipo cuando el accidente sucedió.

"Crucé la meta, me desvanecí, me entendieron al tiro. Eso fue lo que en verdad me salvó la vida, porque si no hubiera estado todo el equipo de emergencia, que estaban encargado de esto, yo no estaría contando esto. (...) Fueron 22 minutos de masaje cardíaco y de desfibrilación", añadió.

Manuela Bugueño, de profesión médica, tiene una experiencia de más de 10 años en estas instancias deportivas, y aseguró que nunca le había pasado algo similar. Es por eso que la deportista agradeció el rápido actuar del personal de emergencia.

"Soy muy afortunada porque había médico cardiólogo y todo un equipo. Gracias al buen manejo, me sacaron del paro. No cualquiera tiene esa suerte. (...) Yo que soy del área de la salud, sé que no en todos lados es así y estoy realmente muy muy agradecida porque les debo más que la vida", sostuvo.

¿Qué dijo la organización del evento?

La Asociación Ñandú, organizadora de la competencia, informó en un comunicado sobre lo sucedido.

“El domingo, la corredora chilena Manuela Bugueño, de 30 años, se desvaneció al cruzar la meta en un tiempo de 1h28m. Fue rápidamente atendida por el equipo médico de la organización y se le realizaron las tareas de reanimación”, expuso.

“En coordinación con el Centro de Monitoreo Urbano del gobierno porteño se agilizó el traslado de una ambulancia hacia el Hospital Fernández, donde se completó su atención, mientras se mantuvo en contacto directo a su familia”, cerró.