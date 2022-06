Joven mujer denuncia abuso sexual en pleno parque y acusado queda en libertad

13 jun. 2022 - 17:54 hrs.

¿Qué pasó?

Una joven denunció haber sido víctima de abuso sexual el sábado por parte de un sujeto desconocido, cuando se encontraba a plena luz del día en el Parque Croacia, ubicado en la comuna de Antofagasta.

En su relato, afirmó que el hombre se le insinuó, la tocó y posteriormente la siguió, por lo que tuvo que pedir ayuda y posteriormente denunciar el caso a Carabineros. Sin embargo, y pese a la detención efectuada por la policía uniformada, el sujeto quedó libre.

La denuncia

"Salí temprano de clases (11:30 am) y decidí ir al Parque Croacia. Quería cambiar la talla de un chaleco de mi perrita, pero aún no abría el puesto, así que aproveché de tomar tiempo para mí, para tomar aire, solcito y sentir el pasto fresco en mis manos", relató la joven en una publicación en redes sociales.

"Se me acerca un hombre bien sonriente tapándome el Sol. Yo súper amable le dije 'no tengo dinero para darte amigo, lo siento'. Él riéndose y sentándose a mi lado muy cerca, invadiendo mi espacio, me responde: 'no busco dinero, busco amistad, vamos a un lugar solos', a lo que procedo a decirle: 'amigo, estoy súper tranquila aquí sola, yo no quiero amistad, por favor retírate de mi lado'. Él riendo respondió: 'quiero compañía y amistad, quizás algo más', acariciando mi brazo y mi muslo subiendo de a poco a mi zona íntima'", agregó.

"Se volvió todo negro"

La joven manifestó que "en ese momento mi día tan lindo que creía tener, se volvió todo negro. Miré alrededor y las personas estaban muy lejos de mí, solo atiné a pararme de un salto, tomar mis cosas y sacarle una foto. Comencé a caminar rápido y él rápidamente se paró y comenzó a seguirme, así que lo grabé para tener pruebas. Él riendo me decía que lo siguiera grabando".

"Llegué a una familia, les comenté lo sucedido, y estos seres de luz me calmaron y me ayudaron. El hombre siguió de largo y se sentó en un muro mirándome y mirando a niñas pequeñas que jugaban ahí", contó.

Detención

Luego del episodio, se dirigió a la Subcomisaría de Playa Blanca y dio cuenta de la situación a Carabineros, quienes dieron con el paradero del hombre.

Testigos le informaron a los uniformados que el sujeto había sacado de su mochila dos cuchillos, los que ocultó en el borde costero y fueron recuperados por el personal policial.

De este modo, se procedió a detener al acusado por los delitos de abuso sexual y porte de armas blancas.

Quedó en libertad

De acuerdo a Antofagasta TV, la defensa del hombre solicitó la suspensión del procedimiento por enajenación mental.

Es así que a la espera del informe psicológico del detenido, el procedimiento se encuentra suspendido hasta nuevo aviso, mientras que el sujeto quedó en libertad.

Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el @minmujeryeg es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.