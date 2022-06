Conductoras fueron víctimas de encerrona y portonazo en Santiago: Ambas iban con sus pequeños hijos

05 jun. 2022 - 14:03 hrs.

¿Qué pasó?

Una violenta encerrona ocurrió en la comuna de Estación Central, región Metropolitana, luego que una madre, en compañía de sus tres pequeños hijos, fuese abordada por un grupo de sujetos.

En el hecho, los delincuentes robaron el auto de la mujer sin esperar que ella sacara a los tres menores de edad, quienes permanecían en los asientos.

Este episodio se suma a otro ocurrido el jueves en la comuna de Renca, donde una mujer sufrió un portonazo con su bebé de 2 años en el interior.

Encerrona en Estación Central

El delito tuvo lugar en avenida Pedro Aguirre Cerda, en el límite de Estación Central con Cerrillos, momentos en los que la conductora se dirigía a una imprenta a buscar a un familiar.

De acuerdo a las imágenes captadas por un cámara de seguridad del sector, la mujer no opuso resistencia durante la encerrona, sin embargo, sí se logra ver que, en varias oportunidades, se acerca a su vehículo para intentar rescatar a sus hijos del interior, algo que finalmente logró.

Portonazo en Renca

En otro hecho que también fue captado por cámaras de seguridad, la noche del jueves una mujer y su pequeño bebé de 2 años fueron abordados por un grupo de sujetos cuando llegaban a su casa en la comuna de Renca.

Sin embargo, los delincuentes no lograron su objetivo, ya que la conductora comenzó a tocar la bocina insistentemente y los vecinos salieron en su ayuda, por lo que la banda criminal no logró abrir la puerta del auto.

"Bajan dos hombres y uno me golpea el vidrio, sin arma. Como yo no abrí la puerta, ellos empezaron a abrirla y yo la cerré. Sacaron una pistola y me la colocaron en la cabeza", comentó la víctima.