Sobreprecio de hasta un 20% en cuentas de gas natural: ¿Qué dijo el informe de la Fiscalía Nacional Económica?

29 may. 2022 - 14:19 hrs.

El alto precio del gas ha sido motivo de discusión en los últimos meses, en donde autoridades han buscado establecer un valor justo para los consumidores, así como también ha surgido el debate sobre la falta de competitividad en el mercado.

En el caso del gas natural, el pasado 7 de octubre de 2021, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) publicó un estudio en el que cuestionaba el funcionamiento de Metrogas y su empresa hermana, la Aprovisionadora Global de Energía (Agesa), respecto al aumento en los ingresos obtenidos por ambas firmas en los últimos años, las que se deberían a un sobreprecio en las cuentas de los clientes.

La ley

En 2015, el gobierno de Michelle Bachelet impulsó un proyecto de ley que buscaba definir una metodología para calcular la rentabilidad máxima a la que pudiesen acceder las empresas distribuidoras de gas natural.

En medio de ese trámite, en junio de 2016, Metrogas acordó dividirse, dejando en Agesa el negocio de compra del gas natural y comercialización mayorista. Ese mismo año, ambas firmas celebraron un contrato de suministro, que antes lo tenía asegurado de GNL Chile. Pero ahora, el precio sería mayor.

De este modo, "este contrato logró elevar de manera importante los costos que antes tenía Metrogras", indicó el documento, afectando, así, a sus clientes.

La ley propuesta exigía que las compras de gas natural entre empresas relacionadas debían hacerse mediante licitaciones públicas e internacionales, pero un artículo transitorio propuesto por el gobierno estableció una excepción para los casos donde el contrato se hubiese firmado previo a la norma.

El informe

Evidentemente, Metrogas fue la única empresa que se acogió al artículo transitorio, lo que demostró notorias diferencias con sus competidores.

Fue así como se concluyó que mientras una compañía comparable redujo su margen en 6,2 puntos porcentuales, Metrogas junto a Agesa, obtuvo márgenes de 1,2 puntos porcentuales superiores a los que obtenía antes.

"Metrogas logró ser el único distribuidor al que la reforma legal no solo no lo afectó, sino que le permitió incluso incrementar su margen", señala el documento, agregando que la mayoría de las empresas del sector debieron ajustarse para no sobrepasar la rentabilidad máxima establecida por ley.

Esto generó un aumento de entre 12,7% y 20,2% en el precio del gas natural residencial para los clientes de Metrogas, lo que se traduce en ingresos adicionales para el grupo de entre US$ 78 millones y US$ 87 millones.

De acuerdo a la FNE, las imperfecciones del mercado del gas natural guardan relación con los defectos en la regulación.

La Fiscalía constató que la regla que consagra el derecho a acceso abierto a las redes de transporte de gas natural no es precisa, provocando incluso litigios ante la Corte Suprema e investigaciones de la Fiscalía por la negativa de los propietarios de las redes a conceder el acceso a nuevos competidores que ayuden a dinamizar la competencia y a bajar los precios.