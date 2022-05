Alertan posible alza del pan en los próximos meses tras crisis en producción de trigo en la India

22 may. 2022 - 22:30 hrs.

¿Qué pasó?

Una nueva alza en el precio del pan se espera para los próximos meses, luego que la producción de trigo en la India se viera afectada por una intensa ola de calor en ese país.

El gobierno indio tomó la decisión de restringir la exportación y asegurar el consumo local, lo que podría afectar en cadena al abastecimiento a nivel mundial.

¿Qué se dice?

El presidente de Chilepan, Esteban González, indicó que “al tener un actor menos en el mercado, considerando la dimensión de India, obviamente no apunta a que el precio debiera bajar. La ley de mercado básica… a menor oferta, mayor es el precio”.

En el caso de Chile, cerca del 50% del cereal que se utiliza proviene del extranjero y, cuando existen complicaciones para obtenerlo, los precios suben drásticamente.

Lo anterior, se pudo apreciar con el conflicto entre Rusia y Ucrania, dos grandes productores de trigo. Con la crisis en la India, el escenario se torna más complejo, pese a que Chile no le compra a ninguno de estos países.

Pixabay

Francisco Marín, analista de mercados, señaló que “cuando esto ocurre, los países que no están dentro de los principales 10 productores ya la tienen más difícil al salir y tener que comprar. No sólo tienes que ir a comprar como siempre lo has hecho, sino que tienes que competir con los mayores productores del mundo”.

Aunque los expertos descartan que se produzca una escasez de esta materia prima, lo que sí es seguro es que las consecuencias se verán, en el corto plazo, en el precio de los productos derivados, como el pan, las masas y la cerveza.

“Si el productor tiene que pagar más por el trigo y más por el transporte, al final el consumidor termina pagando el mayor costo”, aclaró Marín.