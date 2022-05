"Señores jueces, por favor, sean duros": Madre de María Isabel Pavez ruega justicia contra el asesino de su hija

18 may. 2022 - 09:00 hrs.

¿Qué pasó?

Lorena Zamora es la madre de María Isabel Pavez, quien falleció a manos del femicida Carlos Méndez González, apodado "El Bestia". El juicio contra el único imputado de este femicidio ocurrido en 2020, arrancó este martes y la mujer rogó justicia, pidiendo que los jueves "sean duros" para la sentencia.

¿Qué se sabe del caso?

María Isabel tenía 22 años y era estudiante de obstetricia y neonatología en la Universidad Diego Portales. Ella mantenía una relación sentimental con este sujeto, la cual sería fatal. Ella desapareció el 17 de diciembre de 2020 tras salir de su domicilio en La Florida.

Este femicidio tuvo lugar el pasado diciembre del 2020, cuando María Isabel apareció sin vida el 24 de ese mes degollada en el departamento que arrendaba Méndez junto a un amigo en Santiago Centro, región Metropolitana.

"Por favor, sean duros"

Lorena, la madre de la joven, a punto de acabar el juicio oral contra "El Bestia", rompió en llanto: "Mi hija era una buena persona. Siempre pensaba en ayudar a los demás. Era responsable, todo lo que tuvo fue en base a su esfuerzo".

Por ello, pidió justicia: "Señores jueces, de todo corazón, por favor, sean duros. Mi hija era una niña estudiosa, yo la había formado para hacer el bien a la sociedad. Ella amaba la vida".

"Yo espero que mi hija tenga justicia. Esa persona que está ahí sentada, de la que con suerte puedo decir su nombre, se aprovechó de la confianza y del afecto que mi familia le entregó. Mi hija siempre estuvo pendiente de él, a pesar de que ya no eran pareja", cuenta Lorena.

Asimismo, dice que en más de alguna ocasión la joven le señaló que le daba "pena" que estuviera solo, debido a que toda su familia estaba fuera del país. "Yo quiero que esté detrás de las rejas. Él fue capaz de engañarnos a todos", lamenta.

"Fue terrible"

La declaración de Zamora se extendió por casi una hora, recordando el momento específico en que la Policía de Investigaciones la llamó para avisarle que habían encontrado el cuerpo sin vida de María Isabel Pavez.

"Fue terrible. En ese momento mi otro hijo iba a cumplir 10 años. Los tres éramos muy aclanados, yo soy la imagen paterna y materna de mis hijos. Era navidad y para muchos es una fecha de unión familiar", detalló la mujer.

En ese momento "le pedí a su papá que se lo llevara a su casa para mantenerlo al margen de lo que estaba pasando" con el objetivo de proteger al hermano de María Isabel. Para el funeral, declara que todo "fue muy doloroso y para mí lo sigue viendo. Todas las semanas voy al cementerio a visitarla".

"Un momento de rabia, de ira"

Carlos Méndez, quien escapaba de México por un delito similar ocurrido en 2009, tenía el derecho a guardar silencio, pero el hombre pidió declarar en el 4 Tribunal Oral en lo Penal de Santiago para pedirle perdón a la familia.

"Quiero pedir perdón a la familia y a la madre. Si bien para mí es difícil entender lo que pasó y aún no logro asimilarlo, no puedo imaginar lo que es para la familia. Fue un momento de rabia, de ira" testificó Méndez, agregando que el corte "fue profundo, no tardó nada en perder la vida".

En la confesión de "El Bestia", tras el femicidio, escapó hasta Valparaíso, donde sería encontrado en un hostal de dicha comuna. En tanto, la Fiscalía pidió presidio perpetuo calificado, además de tres años y un día por el delito de falsificación de pasaporte.

