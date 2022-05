Gobierno ingresa proyecto que frenaría el alza en las cuentas de la luz: cobros serían "graduales" para 2023

18 may. 2022 - 06:30 hrs.

¿Qué pasó?

Luego del anuncio de una posible alza de un 40% en las cuentas de la luz, el Gobierno ingresó un proyecto que pretende estabilizar los precios hasta 2023, que es donde se haría un cobro "gradual" y que dependería del consumo de la electricidad del cliente.

"Las cosas están disparadas"

Cabe destacar que el precio de la luz se reajusta dos veces al año y para 2022, los expertos prevén un alza del 40%. Es por ello que, a través del plan "Chile Apoya", ingresaron un proyecto con discusión inmediata, el cual se discutirá durante la jornada de este miércoles en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados.

La población es la más afectada por estas alzas en las cuentas de la luz, más considerando que, producto de la inflación, el precio de la vida ha aumentado considerablemente.

Esta alza, según los consultados, les parece "terrible, porque las cosas están disparadas, suben y suben. No hay control de nada" y que ese 40% "no es condescendiente con el crecimiento económico que tienen las personas en el país. Los sueldos no suben en ese porcentaje".

¿En qué consiste el proyecto?

El proyecto ingresado por el Gobierno consiste en la creación de un fondo de estabilización y emergencia energética de 2 mil millones de dólares. Esto permitirá que el 80% de los clientes no experimente un alza en las cuentas de la luz durante el 2022. Sin embargo, sí se realizará un cobro, pero este sería gradual y se vería reflejado en el año 2023.

"Lo que hará este proyecto es estabilizar los precios para que no se produzcan estas alzas y que las personas tengan las tranquilidad que durante este año y el siguiente no van a tener grandes alzas en sus cuentas de electricidad", indicó el subsecretario de Energía, Julio Maturana.

Por ello, el eje central es la focalización, lo que implica que los cobros se efectuarán por tramo de consumo. Es decir, en el año 2023, quienes consuman menos de 250 kWh, verán su cuenta aumentada en un 5%. Por lo contrario, aquellos que consuman más, el incremento será mayor.

Así lo explica el diputado Diego Ibáñez: "Los que más consumen aportarán solidariamente a un fondo común y ese fondo común impacte a la estabilización de los precios hacia quienes menos consumen y eso genere una regulación en el consumo nacional".