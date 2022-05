Inicia el juicio contra "La Bestia": Familia de María Isabel Pavez pide "cadena perpetua calificada"

16 may. 2022 - 06:00 hrs.

¿Qué pasó?

El próximo martes inicia el juicio contra Carlos Méndez González, conocido en México como "La Bestia" y que en Chile habría dado muerte a la estudiante universitaria María Isabel Pavez en diciembre de 2020. La familia de la joven pide justicia y una "cadena perpetua calificada" para Méndez.

"La extraño mucho"

"Me da pena que tenga que ver a mi hija a través de imágenes, a través de fotos, abrazar una imagen y yo la verdad, honestamente, yo la extraño mucho", son las primeras palabras que vienen a la mente de Lorena Zamora, mamá de María Isabel, al recordar a su hija.

"Siento que de un momento a otro mi hija va a llegar, me va a abrazar y me va a decir: 'mamita no te preocupes, está todo bien, fue una pesadilla, estabas soñando'. Pero siento que esta pesadilla ha durado mucho tiempo", dice la mujer sobre crimen ocurrido hace un año y cinco meses.

La pesadilla de Lorena comenzó el 17 de diciembre de 2020. Ese día su hija le avisó que iría a la casa de su expareja, a quienes conocían como Igor Yarozlav González, y con quien mantuvo una relación por más de cinco años.

Habían pasado tres días y María Isabel no volvía a su casa. Lorena ya había puesto una denuncia por presunta desgracia ante la PDI cuando decidió comunicarse con el sujeto. En todo momento este negó el encuentro e incluso se ofreció para ayudar en la búsqueda de la joven.

"Siempre fue su idea despistar y tratar de cambiar la historia o darle una tranquilidad a la mamá, pero a nosotros no nos daba esa tranquilidad porque siempre fue él la última persona que estuvo con ella", recuerda el comisario Giancarlo Ramenzonni, de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI.

El juicio contra "La Bestia"

Tras un arduo trabajo de investigación, se dio con el edificio en donde vivía el sujeto. Allí, envuelto en una manta morada, estaba el cuerpo de la estudiante de obstetricia, y con esto un nuevo femicidio estremecía al país.

Días después, se detuvo a "La Bestia" en Valparaíso. El sujeto, que en ese entonces tenía 36 años, había entrado a Chile ocho años antes con una identidad falsa tras huir de su país, ya que allí había cometido otro femicidio contra una joven llamada Itzel Monroy.

"Él tuvo una frialdad, tuvo una crueldad, porque el finalmente es un psicópata y el hecho de que este tipo no sea juzgado, va a significar que vuelva a hacer lo mismo", dice Lorena.

Este martes 17 de mayo se inicia el juicio oral en contra de Carlos Méndez González, la familia pide "cadena perpetua calificada" para finalmente tener justicia para María Isabel e Itzel, pese a que esta última no será parte del juicio en Chile.

Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el @minmujeryeg es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

La nota informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

