"Sería el colmo que no me la pagaran": Hombre que encontró libreta de ahorro millonaria exige respuesta del Estado

10 may. 2022 - 16:00 hrs.

¿Qué pasó?

En la mañana de este martes conversó con Mucho Gusto Exequiel Hinojosa, quien exigió que el Gobierno le pague la totalidad del dinero de una libreta de ahorro que pertenecía a su padre y que era de una extinta caja de compensación, llamada Libertad.

El hombre de 76 años encontró unos documentos con los depósitos hechos entre los años sesenta y setenta, por más de $100 mil pesos, los que en la actualidad superarían los $1.000 millones de pesos. Tras esto, la Corte Suprema ofició en marzo al Ministerio de Hacienda para que buscara una salida al caso.

"Garantía del Estado"

"Lo que se logró en la Corte Suprema es que se reconociera que este dinero partió desde el ahorro de un trabajador", sostuvo Hinojosa.

"La libreta misma tiene una anotación que dice 'garantía del Estado', y que muchas de estas libretas las rechazaron porque no tenía esa frase", señaló, asegurando que "esos dineros fueron absorbidos en el año 90 por el Estado".

Es por esto, que considera que "sería el colmo que no me la pagaran. Lo hablamos con otras personas, otros juristas, y dicen que 'no puede ser, esta plata es de usted y tienen que pagársela'".

"Contra la espada y la pared"

"Mil millones, hablemos de esa cifra, repartido en cinco, 200 millones para cada familia, no es una brutalidad de plata, pero se solucionan muchos problemas", manifestó Hinojosa sobre el destino que tendría el dinero entre sus cercanos.

Además, expresó que esta situación al ministro de Hacienda, Mario Marcel, "lo pone contra la espada y la pared, tiene que responder... A lo mejor él podría dar una declaración y decir 'ya vi el caso y lo vamos a atender, y en tal fecha sale'. Estaría solucionado".

Sin embargo, afirmó que no ha recibido una llamada por parte del Ministerio. "Sólo los papeleos normales de abogado", indicó.

Posibilidad de negociación

"Yo le pido (a Marcel) derechamente: Si quiere ministro nos juntamos, con mis abogados y todo, y llegamos a un acuerdo. Porque a lo mejor me dice 'sabe, estamos con problemas en las arcas fiscales'. Yo estoy abierto a llegar a un acuerdo", aseguró.

Al ser consultado si estaría dispuesto que le paguen una cifra menor, respondió: "No, ahí sí que no, porque ya hay un fallo de la Corte Suprema. Lo que yo podría ofrecer es que me pagaran en cuotas".

En ese sentido, recalcó que espera recibir "lo que corresponde, no estoy pidiendo más tampoco".

"Ya que se habla tanto ahora de La Moneda con puertas abiertas, yo acá tengo las puertas abiertas. Yo estoy dispuesto a hablar con el ministro y llegar a un buen acuerdo", sostuvo, manifestando que "tenemos bastante fe, y lo otro es que tenemos toda la razón".