Evelyn Matthei reitera críticas a Izkia Siches: "Me llama la atención que haya aceptado ese puesto"

09 may. 2022 - 06:00 hrs.

¿Qué pasó?

Desde que asumió como ministra del Interior y tras sus "polémicas" en el cargo, Izkia Siches encontró a una de sus mayores críticas en la figura de Evelyn Matthei. En sus más recientes declaraciones, la alcaldesa de Providencia señaló que le "llama la atención" que la expresidenta del Colmed haya aceptado asumir su actual puesto.

"Me llama la atención"

"Me llama la atención que ella (Izkia Siches) haya aceptado ese puesto… Yo vi una entrevista donde ella decía, pero cómo voy a hacer yo candidata presidencial, si me falta esto y lo otro… Bueno, resulta que ser ministra del Interior es lo más parecido que hay a ser Presidente de la República", señaló la política de la UDI en un programa de CNN Chile.

"Si ella sabía que le faltaban esas competencias, es raro que haya aceptado ese puesto. Me parece que ella podría haber adquirido una experiencia de Gobierno, que no la tenía por ningún lado, no había sido parlamentaria, no había sido ministra, en un ambiente quizás más cómodo para ella, como, por ejemplo, el Ministerio de Salud", añadió.

Finalmente, la edil remató su análisis sobre la titular del Ministerio del Interior con un categórico "Ella se tiró al tiro a la jaula de los leones".

Críticas al Gobierno

Matthei señaló también que, pese a las críticas que tiene hacia el Gobierno, espera que a este le vaya bien. "Quiero partir señalando que, de verdad, de todo corazón, yo deseo que a este Gobierno le vaya bien y creo que nosotros tenemos que ayudar a que le vaya bien", dijo.

En relación a este planteamiento, la alcaldesa cuestionó los "saltos mortales" que ha dado en sus políticas el Presidente de la República, Gabriel Boric, expresando que José Antonio Kast no habría tenido estos "dilemas".

"Las circunstancias para cualquier presidente en este minuto son brutalmente difíciles. Lo que me parece es que Kast no hubiese tenido que darse tantos saltos mortales como se los está dando Boric", sostuvo.

