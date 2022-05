"Le dijeron que lo pasarían a buscar al regreso pero eso no ocurrió": tripulante ucraniano es abandonado en Punta Arenas

05 may. 2022 - 10:50 hrs.

¿Qué pasó?

Un tripulante de un rompehielos ucraniano fue abandonado en Punta Arenas. Le dijeron que pasarían por él cuando la embarcación regresara de la Antártica, pero no volvieron.

¿Qué se sabe?

El 28 de enero zarpó desde Odessa el Noosfera, un rompehielos científico del Centro Nacional Antártico de Ucrania. Un mes y medio más tarde, el 13 de marzo, el barco llegó a Punta Arenas con posibilidades de que su expedición fuera suspendida a causa de la invasión de Rusia a Ucrania.

En este contexto de incertidumbre es que le piden a Dmytro Bondarenko, uno de los tripulantes, que desembarque.

Según señaló a LUN el abogado del ucraniano, Marcelo Torche, "estando acá en la ciudad le dijeron que tenían que subir personal científico a bordo y que, por lo tanto, iban a necesitar su camarote. A Bondarenko le dijeron que lo pasarían a buscar al regreso del viaje a la Antártica, pero eso no ocurrió".

El tripulante tenía contrato de primer oficial con la compañía Winot OU que opera el rompehielos, no con el Centro Nacional Antártico de Ucrania. Sin embargo, una vez que zarpó el barco, el ucraniano recibió un correo electrónico en el que se le notificaba su despido, comentó el abogado.

El Noosfera no recaló de regreso en Punta Arenas. Bondarenko le comentó a su abogado que el barco debería estar en las Malvinas, desde donde debieran seguir su camino hacia Ciudad del Cabo, Sudáfrica.

Circula una versión en Punta Arenas, sobre que el tripulante se habría llevado mal con el resto del equipo y por eso lo dejaron. Pero el abogado desestimó esa información aclarando que no era así: "No tenía mala relación con nadie. Era amigo del capitán y no era primera vez que trabajaba con él".

Conseguir la calidad de Refugiado

Sobre las obligaciones que aún tiene el rompehielos con el tripulante, el abogado aseveró que deben repatriarlo, pero hasta que eso no pase, tienen que pagarle todas las remuneraciones y beneficios como si estuviera a bordo. Esta semana recibió un depósito de US$100.000, que formaría parte de lo adeudado.

De igual manera, con la ayuda de Defensa Magallanes, Bondarenko comenzó los trámites para conseguir la calidad de refugiado, porque "eso le permitiría entrar y salir del territorio nacional y trabajar. Así él quedaría amparado por el Estado", dijo Torche.