Preocupante aumento de miopía infantil en Chile: Experto explica cuál sería la razón

30 abr. 2022 - 11:19 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la pandemia se desarrollaron diversos síndromes visuales y deterioro en la vista de los más pequeños, debido a la constante falta de luz natural.

Lo anterior es definido como "Síndrome visual informático" y sería el responsable del aumento en la miopía de niños y niñas.

Sobre el deterioro visual en menores durante la pandemia, en Meganoticias Alerta se conversó con el doctor Juan Eugenio Sánchez, oftalmólogo de la Clínica Pasteur, quien explicó que existe una relación directa entre la falta de exposición a la luz solar y el desarrollo de miopía en niños.

¿Qué dijo?

"Todos los estudios demuestran que no es la luz solar, sino que la cantidad de luz que entra al ojo, lo que hace que los genes de la miopía se expresen más tarde y se expresen menos (...). La cantidad de luz que entra a mi ojo, es lo que va a determinar la progresión".

Por otro lado, el especialista recalcó que para desarrollar miopía de forma más temprana, además de influir la no entrada de luz solar, debe existir una predeterminación genética de los niños.

"Debo tener primero la condición genética, si no la tengo, yo no me puedo hacer miope", indicó.

Finalmente, señala sobre el factor que cumple la luz artificial en el desarrollo de la miopía, dijo que es "ninguno. Solo que no es suficiente, aparentemente, todo esto está en revisión y los estudios no han logrado demostrar que sea la luz artificial, sino que más bien lo que apunta es que es la falta de luz natural".

Recomendaciones

Para evitar un mayor deterioro a la vista, que pueda desarrollar una miopía en los menores, el especialista indicó que "lo que se recomienda es que los niños -o sea, personas hasta 25 años- debieran pasar dos o más horas al aire libre".

"Esto tiene que ver con una cosa súper importante, esto es dosis dependiente, es decir, si yo tengo mucha genética de miopía y me expongo mucho a la luz, me hago miope más tarde. Si yo tengo poca genética a la miopía y me expongo mucho a la luz, me hago miope mucho más tarde. Entonces es una combinación de ambas cosas", explicó.