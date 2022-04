"No quiere dar la cara": Mujer pagó 37 millones de pesos por una casa y exdueña no quiere entregársela

25 abr. 2022 - 16:31 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la emisión del matinal Mucho Gusto de este lunes se dio a conocer la historia de Jacqueline, quien pagó 37 millones de pesos por una casa en Puente Alto, la cual sus antiguos dueños no quieren entregarle.

Los hechos

Según cuenta Jacqueline, ella pagó por la vivienda, pero a pesar de existir un contrato entre ambas partes, los dueños anteriores se tomaron la casa y se rehúsan a irse.

"Algo tan bonito que tu quieres adquirir, con tu alegría, con todos tus ahorros que has hecho por tiempo. Este es un tiempo muy largo donde uno trabaja, y que de un momento a otro se te derrumbe así...", contó Jacqueline respecto a su situación.

Además, durante la transmisión se vio cómo, incluso, un camión lleno de muebles llevaba mobiliario para la mujer que mantiene tomada la casa de Jacqueline.

Fue tras lo anterior, que Jacqueline sostuvo que quienes no le quieren entregar la casa "bajaron hace poquito, nosotros los vimos, bajó ella, la verdad es que no quiere dar la cara nomás, o sea son varios días, los vecinos en algún minuto estuvieron acá en apoyo, pero obviamente la gente no se va a meter más allá".

"Es un lugar tranquilo para vivir, entonces yo creo que por eso la comodidad de no irse de un lugar que ya está pagado", sentenció Jacqueline sobre las motivaciones que tendrían los antiguos dueños para no abandonar la vivienda.

Recomendaciones de un experto

El abogado Alberto Precht, le entregó recomendaciones legales a Jacqueline sobre la difícil situación que experimenta, al respecto le manifestó: "Hay una buena noticia para ti, la ley 'Devuélveme la casa' incluye también aquellas propiedades que han sido tomadas".

"En tu caso, la verdad es que yo lo veo relativamente simple, porque lo único que tenemos que hacer es certificar el dominio. Tú hiciste una compraventa, la hiciste por escritura pública, está en el Conservador de Bienes Raíces, sabemos quién es la persona que está ocupando la casa", agregó el experto.

Sobre el proceso legal que debe seguir Jacqueline, el abogado explicó: "Lo que hay que hacer es iniciar este proceso (el de la ley 'Devuélveme la casa'). Una vez iniciado este proceso en el Juzgado Civil, el juez le va a dar 10 días a la persona para que dé una respuesta... si no lo hace, de inmediato puede ordenar el lanzamiento. ¿Qué signfíca esto? Que con auxilio, con apoyo de Carabineros, se pueda efectivamente desalojar a esta persona y tú tener tu vivienda".