"Esta vez no se pudo": Se cae proyecto para declarar feriado el lunes 2 de mayo

20 abr. 2022 - 21:09 hrs.

¿Qué pasó?

Altas expectativas había generado el proyecto que buscaba declarar como feriado el lunes 2 de mayo, al considerar que el Día del Trabajador 2022 cae un domingo.

Lamentablemente, para muchos, el proyecto no podrá ser una realidad debido a los plazos de discusión legislativa.

Semana distrital

La raíz del problema es que, pese a que el proyecto fue presentado el lunes, la próxima semana es distrital, lo que quiere decir que los parlamentarios estarán en terreno y no realizando trabajo legislativo.

Con esto, los diputados no podrán discutir ni menos aprobar el proyecto antes de que se reasuma la actividad en el Congreso, lo que ocurrirá el mismo día 2 de mayo.

"Esta vez no se pudo"

El impulsor de la iniciativa, el diputado Héctor Barría (DC), lamentó que el proyecto no pudiera prosperar.

"No prospera posibilidad de que sea feriado el lunes 2 de mayo; no prospera el Quinto Retiro.

Próxima semana es de gestión en los distritos, no hay sesión ni votaciones en la Cámara de Diputados.

Lo intentamos, esta vez no se pudo", señaló Barría en Twitter.

Al anunciar el proyecto, Barría había señalado que la razón "se enmarcaba en que el 1 de mayo es día de conmemoración, pero tradicionalmente es un día de descanso, y ese segundo objetivo no se puede cumplir porque es día domingo".

Además, el parlamentario por la región de Los Lagos expuso que un nuevo fin de semana largo le daría un impulso a los rubros del comercio y la gastronomía que se vieron sumamente afectados con la pandemia.

