Funcionario de la PDI frusta encerrona en Ñuñoa tras percutar un disparo disuasivo: Hay un detenido de 18 años

16 abr. 2022 - 07:29 hrs.

¿Qué pasó?

La noche del viernes, una violenta encerrona en las cercanías de un local comercial de la comuna de Ñuñoa fue frustrada por un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI), quien se encontraba en calidad de franco.

El detective, incluso, percutó un disparo disuasivo, haciendo que los delincuentes huyeran del lugar, aunque se logró la detención de uno de ellos.

¿Qué se dijo?

El subprefecto Juan Leiva, jefe de Ronda de la Región Metropolitana, indicó que el hecho se registró cerca de las 20:30 horas, momento en el que un funcionario de la PDI, que se encontraba en uso de su tiempo libre, transitaba por calle Dublé Almeyda en dirección al oriente.

"Al llegar a un local comercial, se percata que hay una persona reducida en el suelo por cuatro individuos", indicó el subprefecto, añadiendo que los sujetos posteriormente se suben al vehículo de la víctima.

"El funcionario se acerca y efectúa un disparo disuasivo", comentó la autoridad. Los delincuentes se bajaron del vehículo y huyeron, pero se logró la detención de uno de ellos, quien tiene 18 años y no mantiene antecedentes policiales.

¿Qué dijo la víctima?

"Me detuve a comprar algo para comer y al abordar el vehículo me hicieron un portonazo. Me intentaron quitar la camioneta entre cuatro personas", comentó la víctima.

"Y justo antes de que se pudieran llevar el vehículo, apareció un PDI de civil y logró detener el robo disparando su arma", añadió.

La víctima manifestó que los delincuentes portaban armas blancas y que lo sacaron con violencia de su vehículo.

Además, aclaró que no resultó lesionado, aunque sí aseguró haber recibido "combos y patadas".