"Le supliqué que no le hiciera nada a mi hija": víctimas de portonazo relatan el violento asalto cometido por menores

08 abr. 2022 - 11:30 hrs.

¿Qué pasó?

En la comuna de Maipú, región Metropolitana, una familia de cuatro personas fue víctima de un asalto mediante el método de portonazo mientras estacionaba su auto. Ante esto, las víctimas relataron lo sucedido, explicando que fue un suceso muy violento protagonizado por menores de edad.

¿Qué dijeron las víctimas?

“Estuvimos a punto de perder el vehículo cuando cuatro sujetos armados, me bajan dos del vehículo que en el interior venía mi suegra, mi señora, mi hija, todo pasó super rápido, no alcancé a reaccionar. Es terrible, terrible, todos eran niños, mayores de 14 o 15 años, no creo que hayan tenido más”, indicó el padre de la familia.

Por su lado, la madre víctima de este robo, comentó que la única reacción que tuvo fue “tomar a mi hija y taparle la cabeza. El tipo apuntó en la cabeza a mi hija y lo único que le supliqué es que no le hiciera nada a mi hija. Fueron super violentos, era como que nos hubiesen estado esperando la verdad, esa sensación me dio”.

¿Qué se sabe del caso?

En la madrugada de este viernes, la familia que viajó desde Curicó por un evento matrimonial, llegó hasta la casa ubicada a metros de la autopista Américo Vespucio, cuando habrían sido abordados por un grupo de delincuentes.

A punta de amenazas con arma de fuego, los sujetos habrían atacado violentamente a la familia, entre las que estaba una persona mayor y una menor de cuatro años, logrando su objetivo de sustraer el vehículo y posteriormente darse a la fuga.

“En circunstancias que la víctima se encontraba ingresando su vehículo particular a su domicilio, son interceptados por cinco antisociales, los cuales premunidos con armas de fuego y rostro cubiertos, proceden a intimidarlos con la finalidad de sustraer el vehículo”, explicó Edison Salinas, oficial de Carabineros Ronda Santiago Rinconada.

Todos los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Actualmente, Carabineros está trabajando en la búsqueda de los responsables y del vehículo sustraído.