Usuarios de redes sociales reportan falla masiva en servicios de la compañía Entel

Usuarios de redes sociales han reportado durante la tarde de este domingo una falla masiva en los servicios móviles de la compañía Entel.

A raíz de lo anterior, los clientes han realizado diversos reclamos, puesto que el inconveniente se ha extendido por varios minutos.

Incluso, algunos cibernautas han detallado que el sitio web y la respectiva aplicación también han estado presentando ciertas fallas para acceder.

Hasta el momento, desde Entel no han emitido ningún comunicado explicando las razones de la caída de sus servicios.

Pregunto a personas que tengan Entel para internet, han tenido problemas hoy??? Yo SIIIIIII MUCHOS! NO ME PUEDO CONECTAR!!!!!!

Entel me está aburriendo. Lo peor es que donde vivo no hay otra compañía que funcione. Antes era bueno el servicio pero ahora ya no es así. Pero para cobrar si que no se cae el sistema #entel