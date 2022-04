Ministra de Salud y posible fin del uso de mascarilla: "Estado tiene que ser responsable de las medidas que impulsa"

¿Qué pasó?

La tarde de este domingo, la ministra de Salud, Begoña Yarza Sáez, participó de un operativo oftalmológico pediátrico en el Hospital San Borja Arriarán, ocasión en la que se refirió a los anuncios que se podrían abordar este martes, entre ellos, la posibilidad de que se flexibilice el uso obligatorio de la mascarilla en el país.

¿Qué dijo?

"Lo que estamos mirando, los especialistas y expertos... la deliberación que se está haciendo en la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica es que estamos en una etapa epidemiológica de la pandemia en la que tenemos baja circulación del virus", comenzó señalando la secretaria de Estado.

"¿Esa baja circulación del virus, el número de personas hospitalizadas y personas fallecidas dan un contexto epidemiológico mejor que el que teníamos hace unos meses? Por cierto", aseguró.

"En ese contexto, y con las coberturas de vacunas que tenemos, entonces uno dice: en aquellos lugares en que hay espacios abiertos y hay buena circulación de aire, ¿podríamos generar allí una nueva forma de habitar ese espacio? (...) Pero también nos tenemos que hacer cargo de que las personas no transitan sólo por lugares de bajo riesgo", indicó la titular de Salud.

"La Comisión Nacional de Respuesta Pandémica no solo dice lo que indica la literatura, que es decir 'aquí hay menos riesgo', sino que también tenemos que configurar una forma de que eso sea sostenible, que no generemos una expectativa de que, entonces, ya no es importante tener la mascarilla, y entonces lleguemos al Metro o al transporte de buses y no tengamos mascarillas", explicó la ministra.

Posteriormente, Yarza comentó que "mucha gente nos ha dicho que por qué no hemos liberado estas cosas antes, y es porque el Estado tiene que ser responsable también de las medidas que impulsa".

"Esas reflexiones las está haciendo la Comisión de Respuesta Pandémica, y lo que tenemos que dar como respuesta el Ministerio de Salud es no solo decir aquí hay bajo y aquí hay alto riesgo, sino garantizar que esos tránsitos van a ser cuidados", cerró.

