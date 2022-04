Jiles y negativa de Boric ante quinto 10%: En otros retiros presentó indicaciones para crear un sistema de reparto

En conversación con el matinal Mucho Gusto, la diputada Pamela Jiles criticó este viernes al Presidente de la República, Gabriel Boric, por su postura respecto al quinto retiro del 10% de los fondos de AFP y reveló la intención que habría tenido el Mandatario de impulsar un sistema de reparto cuando ejercía como diputado.

La congresista habló acerca de este eventual sistema de reparto promovido en su momento por integrantes del Frente Amplio y señaló que su principal objetivo era "generar un sistema solidario e intergeneracional".

"Cuando me preguntabas si yo sostenía lo que dije hace muchos meses después de la primera vuelta y antes de la segunda, de que el objetivo del Gobierno encabezado por el Presidente Boric iba a hacer, (que era) generar un sistema de reparto, que iba a contar necesariamente con los fondos de las personas, que por lo tanto iban a perder la propiedad de sus fondos... Eso yo lo sostengo".

La diputada aclaró que el diputado Boric en un comienzo presentó unas indicaciones al primer y segundo retiro del 10% de los fondos de AFP: "Lo que proponen esas indicaciones es básicamente la creación de un sistema de ese tipo (reparto) a partir de los retiros, y eso lo tengo que sostener", aseguró.

"Él (Boric) en realidad fue cambiando de opinión. Él primero dice una cosa y luego en la segunda vuelta dice que solo se tocarán los fondos futuros y no los actuales", expresó Jiles.

En este sentido, indicó que "yo creo que la gente tiene conciencia de que sus fondos les pertenecen. No quiere que se los sigan robando las AFP como se los han robado durante 41 años... Ni tampoco quiere, en mi opinión, que esos fondos se les quiten para pasarlos a un fondo solidario. Lo fundamental en esta discusión es que ha faltado transparencia y que el Gobierno diga de una vez por todas qué es lo que va a hacer".

A través del mismo espacio, la congresista criticó los dichos de la vocera de Gobierno, Camila Vallejo y a la diputada Carol Kariola (PC), quien este viernes recalcó su compromiso a tramitar una nueva extracción de fondos previsionales "lo más pronto posible".

"Esta gente que se hace tres meses cantaba, bailaba y zapateaba por los retiros, hoy día extrañamente cambió de opinión. Se han transformado en 'Chicago Girls' que defienden los intereses de las AFP, parece, y, ¿cuál es el intento? Darle tiempo, en mi opinión, al Gobierno para que saque una cantidad de medidas que, lamentablemente, no va a solucionar el problema de la gente", sostuvo Jiles.

