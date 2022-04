Cariola se defiende por quinto retiro: "Me comprometí a tramitarlo lo más pronto posible y estoy cumpliendo"

La diputada comunista Karol Cariola se defendió, a través de redes sociales, de quienes la acusan de "dilatar la tramitación del quinto retiro", asegurando que estos "mienten". La parlamentaria entregó una serie de argumentos para dejar en claro su compromiso con tramitar la nueva extracción "lo más pronto posible y estoy cumpliendo con ello".

A través de un hilo en Twitter, Cariola señaló, en primer lugar, que "asumí el 15 de marzo como presidenta de la Comisión de Constitución por el acuerdo administrativo entre varias fuerzas políticas de la Cámara", añadiendo que "me comprometí que no habría vetos a ningún proyecto de ley".

"Sesionaremos todos los martes y miércoles de cada semana, por lo que sólo hemos tenido dos sesiones de la Comisión de Constitución. Los días 22 y 23 de marzo", sostuvo.

La parlamentaria explicó que el día 22 de marzo, por acuerdo unánime de la comisión, se recibió a la ministra de Justicia para presentar su plan legislativo, mientras que "el día miércoles 23 se habían ingresado 7 nuevos proyectos de ley sobre retiro de fondos, y la comisión le pidió a la secretaría técnica evaluar la posible fusión de los proyectos, según sus ideas matrices, para tramitarlos en conjunto y agilizar el trámite".

"La Secretaría de la comision nos pidió como plazo la semana distrital (28 marzo a 1 de abril) para realizar la propuesta", señaló la parlamentaria, aclarando que la próxima reunión de comisión será el martes 5 de abril, en el que se debe "revisar la propuesta y enviar a la sala de la Cámara que ratificará la fusión de los proyectos de ley".

"El miércoles 6 de abril recibiremos la notificación en comisión y fijaremos calendario", comentó, agregando que "el procedimiento administrativo es reglamentario, no tiene que ver con mi voluntad. Por ello he calculado que el martes 12 de abril, estará todo resuelto para iniciar el trámite del quinto retiro".

Finalmente, la diputada señaló creer que "la transparencia y la información son un valor de la democracia", y que "me comprometí a tramitar el quinto retiro lo más pronto posible y estoy cumpliendo con ello".

