Mujer de 77 años vende ropa en el Metro y debe $600 mil de agua: "Se me hace difícil porque tengo niñas que criar"

Frente a la escasez hídrica que afecta a gran parte del país, una de las medidas que podría implementarse es un impuesto al sobreconsumo de agua, sin embargo, esto ha generado preocupación por el aumento que se produciría en las cuentas a fin de mes.

Tal es el caso de María, una mujer de 77 años que recibe la Pensión Garantizada Universal (PGU) de $185 mil y que aún debe trabajar vendiendo ropa en una de las salidas de la estación Puente Alto del Metro, ya que está a cargo de dos nietas. Además, tiene una deuda de más de $600 mil que no ha podido pagar.

Deuda de $600 mil

"Yo debo $600 mil de agua porque no he podido pagarla, se me hace muy difícil porque tengo niñas que criar, tengo en el colegio, entonces yo trabajo con 77 años a cuesta", comentó en Mucho Gusto.

María además tiene artrosis y la presión alta: "Tengo problemas de salud, pero tengo que trabajar y un impuesto más es difícil de pagar”.

La adulta mayor explicó que debe tres o cuatro meses por una fuga de agua: “Yo no me di cuenta, corrió y corrió (el agua), miré los dormitorios de las niñas y estaba todo mojado, cuando nos dimos cuenta”. Además, le cobraban $1 millón por el arreglo, lo cual se le hace imposible de costear.

En ese sentido, manifestó que "no puedo pagar todo, porque se me hace difícil, ahora ese impuesto imagínese, así como yo, cuántas personas más habrá (...). Si yo tengo esa deuda, cuánto más sería".

"Me gustaría darles lo que yo más pudiera"

Sobre la situación de sus nietas, María señaló que "me duele porque no puedo darles lo que ellas quieren, me gustaría darles lo que yo más pudiera, pero no puedo, se me hace difícil".

"El Presidente debe mirar más a los de más abajito que somos los que más necesitamos y los que estamos más mal, no a los de arriba, porque ellos tienen para pagar, para comprarle a sus hijos todo lo que necesitan. Nosotros no, tenemos que trabajar duro y juntar para poder comprarles algo", expuso.

