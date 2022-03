"Quizás no sea Residente, pero sí consciente": La "tiradera" del gobernador Claudio Orrego en el Día Mundial del Agua

¿Qué pasó?

En el Día Mundial del Agua, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, sorprendió en redes sociales tras compartir un video cantando un rap para crear conciencia sobre el cuidado del recurso hídrico.

El video

"Quizás no sea Residente, pero sí consciente. Ahí les va esta tiradera pa' que hagamos del agua un uso eficiente", escribió en un mensaje junto al video.

La letra señala: "Voy a analizar too' lo que está pasando, hay mucha gente que mal se está portando, regando a las 12 a pleno sol, deberían saber ellos que eso es un no, no. Usted vecino, mire y fiscalice a sus autoridades y si los ve, avise".

"Cuidar el agua es su responsabilidad, nuestra y de todos como sociedad. Cuidar el agua es tarea de todos, sea como Residente, directo y consciente, porque tenemos que evitar, a toda costa, racionar. Cuida el agua... cuida el agua... cuida el agua", dice.

Mira el video

Quizás no sea Residente,

pero sí consciente..

Ahí les va esta tiradera pa' que hagamos del agua un uso eficiente 🤘#DíaMundialdelAgua pic.twitter.com/mTy8k0bTj4 — Claudio Orrego L. (@Orrego) March 22, 2022

Posible racionamiento en la Región Metropolitana

Por otro lado, en Mega Plus, la autoridad se refirió a la posibilidad de racionar el agua ante la escasez del recurso hídrico en la región.

"Yo le he exigido tanto a la Onemi como a la Superintendencia un protocolo de emergencia en caso de que tengamos que tener racionamiento en la región, que espero que me entreguen de aquí a fin de mes", señaló.

Asimismo, indicó que "ojalá no lleguemos a ese momento, pero para eso todos tenemos que ahorrar en el consumo, pero si llegase a ser necesario tenemos que estar preparados".

"Es muy probable que si tú declaras un racionamiento preventivo, probablemente el racionamiento tenga que ser una vez cada 15 días, no es algo tan dramático, pero en la medida que se agrave la situación y no llueva o no bajen las temperaturas, eso podría acortarse y tendría que ser con más frecuencia", expuso.

Revisa sus declaraciones

Todo sobre Racionamiento de agua