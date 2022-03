Actrices Paz Bascuñán, Loreto Aravena e Ignacia Allamand atestiguarán en favor del director Nicolás López

Este miércoles, Rodrigo Fluxá, periodista que elaboró el reportaje Los pecados de Nicolás López, publicado en la revista Sábado de El Mercurio, se refirió a la investigación en contra del director de cine, procesado por los delitos de violación, abuso sexual reiterado y ultraje público.

En primer lugar, el profesional aseguró que, tras cuatro años de la elaboración del reportaje, nunca habían dado una entrevista al respecto, debido a que "siempre entendimos que el reportaje se defendía solo, tan solo, que la Fiscalía siguió todos los testimonios, los encontró verídicos y estamos en el juicio".

Respuesta a la abogada de López

Lo anterior, debido a que la abogada de López, Paula Vial, señaló en la apertura del juicio oral que “este caso surge porque El Mercurio realiza una investigación. Ellos se encontraban en una cruzada por encontrar al Harvey Weinstein chileno. Ese caso generó una conmoción mundial. El equipo que llevó a cabo esa investigación obtuvo el Pulitzer y este equipo chileno se autoimpuso encontrar a un equivalente en nuestro país".

Ante esto, Fluxá señaló: "la apertura de la defensora del señor López miente en muchas partes, y me da lo mismo que mintiera en entrevistas, como lo ha hecho otras veces, pero mentir en el marco de un juicio es más delicado, y por eso venimos acá".

Investigación

Posteriormente, el profesional detalló que la investigación periodística del caso de López partió después de publicado el reportaje contra el director de teleseries Herval Abreu.

Es paralelo, describió testimonios de algunas de las víctimas, los cuales ya se encuentran en la causa legal.

"Se hacían unos castings oficiales con más gente, pero él decía que necesitaba ver otras facetas de ella, les decía que las necesitaba ver 'más perra', había siempre consumo de alcohol, les mostraba videos sexuales de otras actrices, y hacía pasar por broma cosas que no eran bromas", agregó.

Actrices testigos a favor de López

Luego, Fluxá detalló que la investigación y publicación del reportaje se ciñó a los estándares utilizados por los medios y la justicia estadounidense, en el caso de Harvey Weinstein, productor de cine que fue condenado a 23 años de prisión por delitos sexuales.

"Lo que no ha pasado en el caso Weinstein ni en ningún otro país del mundo, es que actrices vayan a testificar a favor del acusado... va a pasar acá. En la lista de testigos está Paz Bascuñán, Loreto Aravena, Javiera Díaz de Valdés e Ignacia Allamand", reveló Fluxá.

En esta línea, manifestó que "yo no digo que no lo puedan hacerlo, pero es un tema gremial que debería ser tema entre las actrices, porque claramente este proceso supera a la figura de López, esto va a establecer cómo se va a trabajar en esa industria más adelante".

"Lo que dijo Paula Vial en su apertura es que esas testigos iban a testificar para decir que Nicolás López sabía la diferencia del consentimiento y el no consentimiento. Es decir, que lo que a ellas no les pasó, no le pasó a nadie más", expuso.

Finalmente, respecto a este punto, Fluxá sostuvo que "hablando de criminología general, los abusadores en serie -que no digo que sea Nicolás López- eligen a las víctimas, y las personas que yo te estoy nombrando son: la hija de un ministro, la nieta de un Presidente, y la pareja del dueño de un canal. Es gente que tiene redes para que esto no le pase, es muy distinto".

