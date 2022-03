Madre denuncia golpiza a su hija menor de edad y apunta al colegio: "Me pidieron borrar el video"

¿Qué pasó?

En las redes sociales se viralizó un video que deja en evidencia un violento episodio de bullying, que terminó con la agresión contra una escolar de séptimo básico de la Escuela Andrés Alcázar de Laja, ubicada en la Región del Biobío.

La madre de la estudiante denunció la falta de sanciones del colegio hacia la menor que golpeó a su hija, asegurando que en otros casos similares no se han hecho responsables.

¿Qué dijo la madre?

"Yo hablé con el colegio y dijo que no se le podía hacer nada a la niña, porque ella había firmado un compromiso que no le iba a volver a pegar, supuestamente. El colegio no fue capaz de llamarme que le habían pegado a mi hija, nadie me llamó, solo mi hija", expresó Alicia en conversación con Mucho Gusto.

Además, denunció que "el colegio pidió borrar el video. Mi hija está mal".

"Esto no es de ahora, hay muchas mamás que le ha pasado en el centro básico y no han sido capaz de hacer lo que yo hice, hay un niño que lo mataron a puras patadas y el colegio se lavó las manos", sentenció.

El video

En el registro se observa que mientras los escolares estaban en horario de recreo, una menor propina una serie de golpes a otra, le tira el pelo, lanza manotazos e, incluso, zamarrea a vista de otros escolares.

Mientras la víctima estaba siendo golpeada, pedía ayuda entre gritos y llanto, pero los demás escolares no interfirieron, sino que fueron espectadores del hecho al punto que una voz dice: "Si quieres pegarle, pégale ahora porque ya la va a venir a buscar la mamá".

¿Qué dice la ley con respecto al bullying escolar?

Según el abogado Alberto Precht, una situación de bullying dentro de un establecimiento educacional puede llevar a multas e, incluso, a que la persona autora de estas agresiones pueda tener problemas jurídicos.

"Ya se ha demostrado en muchos casos que se le pueden poner multas y obligar al colegio a tomar medidas. La superintendencia de Educación puede comenzar multando y después con sanciones más graves. En Chile estas situaciones no pueden seguir", explicó.

Agregó que "las personas que cometen bullying pueden ser llevadas a una situación jurídica compleja. Hoy en día lo que establece la ley es una multa bastante baja, de $2 millones de pesos, pero si es una multa bastante infamante, a nadie le gustaría meter a su hijo en un colegio donde haya sido sancionado por bullying".