Joven denuncia haber sufrido violación grupal en fiesta de la Pampilla: Municipalidad desvinculó a dos funcionarios

A través de redes sociales se dio a conocer el testimonio de una joven que afirma haber sufrido una violación grupal durante la celebración de la Pampilla en el 2017, que involucra a seis hombres, de los cuales dos serían funcionarios de la Municipalidad de Coquimbo.

Según información de Radio Guayacán, los hechos ocurrieron cuando la denunciante tenía 16 años y hay otras tres situaciones similares que involucrarían a los mismos hombres.

El caso

En su cuenta de Instagram, la joven de iniciales B.M. relató que el 17 de septiembre del 2017 fue "con dos amigas a un carrete en La Herradura, donde estaban carreteando ellos y terminado el carrete en la casa nos ofrecieron un after en un terreno en La Pampilla y éramos tres chicas que íbamos al after y nos fuimos en autos separados".

"Cuando llegamos a La Pampilla yo era la única mujer y los sujetos me dijeron que las niñas se bajaron del auto en el que iban... me alcancé a tomar una cerveza y les dije si me podían prestar la carpa para dormir y luego irme a mi casa porque era tarde y vivía cerca", agregó.

En ese sentido, la joven continuó: "Yo me acosté, me saqué los zapatos, me saqué la chaqueta y entro a la carpa. No pasaron más de dos minutos cuando uno de ellos entra, me empieza a hablar, a preguntar que por qué me dormía, y ahí fue cuando empezó el acoso".

"Después se abrió la carpa y había más gente afuera. Uno de ellos entró y ahí empezó todo", contó.

Otros tres casos

En conversación con el mismo medio antes señalado, la joven sostuvo: "Yo hago la denuncia a partir de lo ocurrido en Palermo y de inmediato me identifico y me pregunto ¿por qué estas personas están impunes? ¿Por qué andan en la calle como si no hubiera pasado nada?. Yo fui la que tuvo los problemas, yo fui la que fue juzgada. Todos sabían lo que había pasado, pero nadie sabía quién era la chica".

"Somos hasta el momento cuatro mujeres que hemos sido víctimas de este grupo. No solo lo digo de una persona, sino que es un grupo de hombres que andas haciendo esto y que andan libres e impunes", añadió.

"Yo no voy a parar hasta que algo más grande pase. Si yo hubiera contado esto antes, tal vez hubiera evitado que otras mujeres vivieran lo que yo viví", recalcó.

Cabe señalar que este lunes la denunciante, junto a las otras tres mujeres que dicen haber vivido episodios similares, llegaron hasta el Ministerio Público y declararon por más de dos horas.

¿Qué dijo la Municipalidad?

"Ante la reciente denuncia por el presunto delito de violación que involucra a dos funcionarios de nuestro municipio, reafirmamos nuestro compromiso con la justicia y no toleraremos hechos tan repudiables. Estaremos del lado de las víctimas", señaló la municipalidad en su cuenta de Twitter.

El alcalde de la comuna, Alí Manouchehri, repudió los hechos y afirmó que "nuestro compromiso irrestricto con la erradicación de todo tipo de violencia contra la mujer".

A raíz de lo anterior, es que se optó por la "desvinculación inmediata de los funcionarios municipales involucrados en estos graves hechos".

Por su parte, Pablo Galleguillos, abogado de la Municipalidad de Coquimbo, se refirió al procedimiento realizado en la Fiscalía.

"Las víctimas de hechos que son constitutivos de delito concurrieron a presentar su declaración al Ministerio Público. No podemos decir más porque la información ya es parte de una investigación. Las víctimas cuentan con el respaldo del Departamento de la Mujer para darles ayuda y contención por estos hechos", sostuvo.