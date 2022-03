Experto tilda de "locura completa" un quinto retiro: "Espero que el Presidente Boric vaya a vetar cualquier movimiento"

¿Qué pasó?

El académico Manuel Agosin se refirió al alza del costo de la vida y en lo perjudicial que, a su juicio, sería la aprobación de un nuevo retiro de fondos previsionales, proyecto que está ingresado en el Congreso impulsado por la diputada Pamela Jiles (PH), por lo que expresó su deseo que el próximo gobierno logre detener su avance.

¿Qué dijo?

Respecto a un eventual nuevo retiro del 10%, el profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, señaló en Mega Plus que “fue una pésima política y en realidad no es un quinto, porque el cuarto no resultó, por suerte”.

“Más retiros es ahondar en el problema, las tasas de interés van a ser más altas, sin que el Banco Central haga nada, porque para poder entregar otro retiro las AFP van a tener que vender bonos y al hacerlo suben las tasas de interés, bajan los precios y suben las tasas, entonces va a ser peor, es echarle bencina al incendio, sería una locura completa”, recalcó.

Asimismo, dijo que "espero que el Presidente Boric vaya a vetar cualquier movimiento o a frenarlo antes que ocurra, conversando con los parlamentarios. Yo creo que va a tener que haber una política de Estado de no volver a repetir los errores del año 2021, porque una buena parte de nuestra inflación fue interna, aumento desmesurado de la demanda, además tuvimos alzas en tasas de interés en los mercados inmobiliarios, o sea, mucha gente quedó sin poder comprar casa".

"¿Queremos seguir por esa senda?, yo creo que no, sería muy irresponsable por parte de los parlamentarios", concluyó.

Alza del costo de la vida

Por otro lado, el economista manifestó que "el precio del petróleo va a seguir aumentando y probablemente va a aumentar más. También el precio del gas".

También se refirió al aumento del precio del trigo y el maíz "que produce Ucrania, es uno de los principales exportadores del mundo y eso inmediatamente tiene un impacto sobre los precios de los alimentos en el mundo entero. Ahí tenemos otro elemento inflacionario importante para todas las economías del mundo. No estamos hablando de Chile solamente".

Sobre la situación de Chile, expresó que "se esperaba que este año iba a ser bastante malo, o sea, iba a haber una caída de la demanda muy importante, por el retiro del IFE, se han terminado los retiros de los fondos de pensiones y eso va a tener un efecto muy fuerte sobre la demanda. Se espera que la tasa de crecimiento esté entre 2% y 3% este año, habiendo estado a 12% el año pasado, entonces vamos a tener una caída de la demanda con un alza de precio".

