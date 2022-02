"Nos dieron la orden de tener la luz apagada y dormir en los búnkeres": Chileno cuenta cómo se protegen en Ucrania

¿Qué pasó?

Rodrigo Provoste comentó este viernes la situación que se vive actualmente en Ucrania a raíz de la invasión rusa al país. El chileno, que vive en la localidad de Odesa, explicó cómo se está protegiendo la ciudadanía y afirmó que la situación es "muy grave".

"Nos dijeron que posiblemente saldrán los tanques"

El ciudadano chileno conversó con Meganoticias y detalló las indicaciones que las autoridades les han dado para pode resguardarse ante cualquier peligro.

En esta línea, indicó que "estoy a media luz porque a esta hora no podemos tener ninguna luz prendida... Nos dieron la orden de que tenemos que estar con la luz apagada y esta noche dormir en los búnkeres, en el sótano".

"Estamos un poquito incómodos en esta situación, y aparte nos dijeron que posiblemente van a salir los tanques en esta noche y madrugada", remarcó Provoste.

El hombre sostuvo que "durante el día a los niños se les dice que no salgan de sus casas, que se mantengan dentro, porque si aparecen los aviones, en cualquier momento pueden bombardear".

"No todas las casas tienen búnkeres"

Por otra parte, Provoste aclaró que "no hay Metro por ahora... Generalmente los edificios modernos tienen sótanos y búnkeres para que la gente pueda estar ahí en caso de emergencia. No todas las casas tienen búnkeres en este minuto. Son algunas las casas que pueden construir, pero no todas tienen".

A su vez, recalcó que "el centro está todo cerrado, solamente están abiertos los supermercados, algunas farmacias y bombas de bencina. El resto está todo cerrado".

"Me asombró ver tan poca gente y pocos autos, cuando generalmente está lleno el centro de la ciudad, y ahora está totalmente desolado. Las personas sacaban a pasear a sus animales y salían con los niños, pero con mucho temor", manifestó el ciudadano chileno.

Para finalizar, Provoste dijo que intentó encontrar algún boleto para poder viajar a otro país, como por ejemplo, Polonia o Rumania. Sin embargo, no encontró, por lo que debió permanecer resguardado en su domicilio.

Todo sobre Conflicto Rusia Ucrania