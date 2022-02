El impacto económico en Chile por conflicto en Ucrania: Expertos advierten alza en bencinas y caídas en fondos de AFP

¿Qué pasó?

Son varias las consecuencias económicas que se proyectan a raíz de la invasión rusa a Ucrania, no solo en Europa, sino también en Sudamérica y específicamente en Chile, pese a la lejanía que existe con la zona del conflicto.

Advierten por alza en el precio de las bencinas

El Ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, detalló que con un petróleo a 100 dólares y con el aumento precio del dólar en las últimas horas, lo más probable es que se puedan producir 40 semanas más consecutivas con alza de seis pesos en la bencina.

Por este motivo, este viernes se llevó a cabo una reunión de emergencia de todas las autoridades económicas del país, tanto del Gobierno como de otros organismos externos, para analizar los efectos económicos.

¿Qué dicen los expertos?

En este sentido, algunos expertos en nuestro país han manifestado que la invasión rusa a Ucrania impactará además en el rubro del transporte y la energía, y además impactaría en la inflación.

La vicedecana y académica de la carrera de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, Jennifer Rivera, explicó que "esto sin duda le va a pegar a los costos del transporte, a los de energía, y va a generar presiones inflacionarias a nivel mundial y obviamente Chile no está ajeno a ello".

En tanto, el estratega de mercados XTB Latam, Benjamín Castillo, indicó que "Rusia produce alrededor del 15% del petróleo a nivel mundial, por lo tanto, si se evita no producirlo o no podemos comprarlo de forma tan fácil, esto inmediatamente se refleja en los precios".

"En este caso el Estado puede hacer bien poco, derechamente colocar alguna especie de subvención o intentar preocuparnos de que el dólar esté en mejores condiciones", remarcó Castillo.

El impacto económico ya se puede reflejar en Chile, puesto que un 7% aumentó esta jornada el valor del crudo y entre 120 y 130 dólares el barril.

¿Qué ocurre con los fondos de AFP?

El contexto que se vive hoy en día en Europa del este también podría generar consecuencias negativas para los fondos de las AFP.

La directora ejecutiva de Brain Invest, María Eugenia Jiménez, sostuvo que "los fondos más expuestos en acciones, como el Fondo A y B, se verán más perjudicados respecto al Fondo D y C, que tienen menos porcentajes en acción".

"Por el contrario, el Fondo E en este periodo va a ser el gran ganador, a diferencia del año pasado", aclaró.

Sin embargo, los expertos recomiendan evaluar la situación antes de cambiar de fondo, esto con base en el riesgo que implica cada multifondo.

Lientur Vergara, de la Asociación Gremial de Asesores Previsionales, recalcó que "no hay que caer en pánico, hay que evaluar la situación en cada caso. Los afiliados podrían migrar a fondos más conservadores como el D o el E, si es que ahí se pueden sentir más seguros mientras dure la incertidumbre internacional".

No obstante, Vergara dejó en claro que "eso no asegura que en ellos no exista una caída por otros factores".

