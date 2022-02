Piñera y críticas a extensión de IFE: "Si me acusan de querer gobernar hasta el 11 de marzo, me declaro culpable"

¿Qué pasó?

Este miércoles el Presidente de la República, Sebastián Piñera, se refirió a las críticas que generó en el gobierno de Gabriel Boric, la extensión del IFE Laboral y Subsidio Protege.

¿Qué dijo?

El Mandatario señaló que "si nos acusan de que queremos gobernar hasta el 11 de marzo me declaro culpable. Sí, vamos a gobernar hasta el 11 de marzo, pero me sorprende esta reacción del gobierno entrante por muchas razones. Primero, porque extendimos el IFE laboral por tres meses y el Subsidio Protege por tres meses".

"El IFE Laboral es un subsidio para promover la creación de empleos y el Subsidio Protege, es un subsidio para cuidar los niños de madres trabajadoras y yo creo que eso es absolutamente necesario y, por lo tanto, ¿qué quieren?, ¿que dejemos de fomentar el empleo?, ¿que dejemos de proteger a las madres y los niños?, pero lo hemos hecho de forma muy responsable", agregó.

Asimismo, dijo que "los recursos para estos programas están contemplados en la ley de presupuesto, y esta es la ley de la nación, va desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, no comienza el 11 de marzo. Los chilenos también viven y necesitan cuidados, protección y empleo entre el 1 de enero y 11 de marzo".

La crítica de Marcel

Cabe señalar, que el futuro ministro de Hacienda, Mario Marcel, criticó la decisión del Gobierno de extender el IFE Laboral y el Subsidio Protege anunciada este martes, por no haber informado previamente de la determinación a la administración que asumirá este 11 de marzo.

"Compromete recursos públicos y medidas que se implementan dentro del próximo gobierno (...). Esperamos no tener nuevamente sorpresas de estas características", indicó.

En esa misma línea, la futura ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, señaló que "este gobierno tiene mandato hasta el 11 de marzo, pero no puede seguir pretendiendo gobernar posterior al 11 de marzo. Esto no tiene que ver con la política en particular, porque el mérito de eso no está en cuestión, sino que sigue pretendiendo establecerse como norma que su mandato exceda al 11 de marzo".

