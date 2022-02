Carabineros informa que más de 400 migrantes han sido reconducidos tras ingresar por pasos irregulares

¿Qué pasó?

En el marco de la crisis migratoria que afecta a la zona norte, Carabineros informó que al menos 400 personas extranjeras que ingresaron por pasos irregulares han sido reconducidas, lo que implica que fueron regresadas hacia el país desde donde entraron a Chile.

"A nivel de la Macrozona Norte, tenemos más de 400 personas que han sido reconducidas, y específicamente en la Región de Antofagasta nos acercamos al centenar de personas reconducidas, y muchas más fiscalizadas, denunciadas o que se han dado las cuentas respectivas por su situación migratoria", destacaron desde Carabineros.

"Hemos desplegado todos nuestros efectivos con este material que llegó desde el nivel central, desde Santiago. Tenemos un importante número de fiscalizaciones y material realizado", agregaron.

Además, una fiscalización en la ciudad de Antofagasta permitió descubrir un bus que transportaba 58 ciudadanos migrantes en condición irregular.

¿Qué dijo el delegado presidencial en Antofagasta?

Según informó 24 Horas, el hecho fue registrado por un sobrevuelo de Carabineros y en el vehículo habían ciudadanos venezolanos, ecuatorianos, bolivianos y peruanos, quienes quedaron a disposición de la Policía de Investigaciones (PDI) para una posible expulsión administrativa.

Daniel Augusto, delegado presidencial de Antofagasta, indicó a dicho medio que "la solución a los problemas de migración no es automática, no significa que de un momento a otro no va a haber más inmigrantes. Es un trabajo fuerte, arduo, paulatino, y que nosotros esperamos que vaya rindiendo frutos en los próximos días".

"Por eso es importante que la ciudadanía y todos nuestros amigos conozcan que es un proceso en curso", añadió la autoridad, remarcando que "está toda la capacidad policial y militar -en el caso de la frontera- desplegada y en terreno para ir controlando".

Todo sobre Crisis Migratoria Colchane