Intermitencia del sistema en Chile Atiende genera largas filas de adultos mayores

¿Qué pasó?

Problema en el sistema informático de Chile Atiende provocó que este martes se generaran largas filas de adultos mayores a la espera de información relacionada principalmente con el pago de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

Intermitencia del servicio

Una de las oficinas afectadas fue la ubicada en la comuna de Ñuñoa, donde las personas se aglomeraron en las afueras a la espera de alguna respuesta para realizar sus trámites.

Debido a la intermitencia del servicio, de a poco se fueron entregando números para poder ser atendidos.

"Uno tiene que mendigar para que la atiendan"

En el lugar, una guardia de seguridad le explicó a una adulta mayor que no podían atenderla “porque no hay sistema. Hoy solamente se cayó el sistema. No tenemos sistema de liquidaciones ni de PGU”.

La usuaria requería hacer el trámite para postular a la Pensión Garantizada Universal, pero por problemas con la clave única aún no lo pudo hacer.

“Vine hace como dos semanas a buscar la clave (única) y la hicieron funcionar, porque yo personalmente no tengo celular y otra persona la hizo funcionar por celular la clave y no funciona. Vine hace pocos días y estaba cerrado por el covid y vengo ahora y me dicen que no hay número”, señaló.

“Ya estoy convertida en una vieja de mierda, entonces me da rabia que uno tiene que mendigar para que la atiendan” (sic), agregó.

Otros usuarios con problemas

Otro usuario manifestó: “Me dijeron que tenía que inscribirme para que en agosto salieran los $185 mil (de la PGU), porque yo tengo una jubilación de $150 mil nomás”, indicó otro adulto mayor que llegó a la oficina.

¿Qué dijo el Gobierno?

Tras ser consultado, el ministro del Trabajo y Previsión Social, Patricio Melero, indicó que “se está haciendo un esfuerzo muy grande por llegar oportunamente a la ciudadanía con la información requerida y volver a insistir, a objeto de que ese atochamiento tenga un sentido de necesidad real, que la inmensa mayoría 1,4 millones de beneficiarios de la nueva Pensión Garantizada Universal no tienen que hacer trámite alguno”.

