Denuncian que helicóptero que ayudaba a controlar incendio forestal en Arauco fue baleado

¿Qué pasó?

La Corporación Chilena de la Madera (Corma) denunció que este sábado fue baleado un helicóptero que ayudaba a controlar un incendio forestal en la comuna de Arauco, en la región del Biobío, y que sería la tercera aeronave en ser atacada esta temporada.

¿Qué dijo el gremio?

"Este sábado un helicóptero Koala que combatía el incendio de Tropen en Arauco, fue atacado a balazos, por lo cual se ordenó de inmediato su aterrizaje para proteger la vida del piloto y evitar una tragedia”, indicó Juan José Ugarte, presidente de Corma.

Agregó que este ataque armado se suma al que sufrió ayer viernes una aeronave de Conaf y al que afectó recientemente a un avión cisterna en la Araucanía.

"La situación es gravísima. Estamos ante acciones criminales que no dudan en poner en riesgo vidas humanas, poblados y el medio ambiente", añadió.

Ugarte aseguró que tiene evidencias e imágenes de focos simultáneos en medio de la noche, "de gente prendiendo focos, de gente disparando a las aeronaves. Sólo en Cholchol, Araucanía, anoche hubo 15 focos simultáneos que demuestran la clara intencionalidad de este verdadero crimen ecológico que pone en riesgos vidas humanas”.

Hicieron un llamado a las autoridades

Es por eso que hizo un llamado a las autoridades a que, durante esta emergencia, "se restrinja el desplazamiento en las comunas rurales donde se concentra la intencionalidad en los incendios, para evitar que se sigan extendiendo y puedan ingresar los equipos de emergencia”.

“En zonas donde hay control territorial por parte de grupos armados, los equipos de emergencia no pueden ingresar a combatir el fuego por falta de seguridad para brigadistas, personal y aeronaves. No podemos exponer sus vidas, si no hay seguridad”, subrayó.

Cabe señalar que, entre este viernes y sábado, las brigadas de las empresas forestales han combatido más de 90 incendios, de los cuales hoy 21 están aún en combate.