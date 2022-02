La polémica cuenta de 162 mil pesos en un restaurante de Angelmó: "Me sentí asaltado"

Luis González, de 43 años, se llevó una sorpresa tras comer en un restaurante de Angelmó, Región de Los Lagos. Al momento de pedir la cuenta, esta ascendía a una cifra cercana a los 162 mil pesos. ¿Lo que más llamó la atención? El precio de una paila marina era de 18 mil pesos.

Esta imagen se hizo viral en redes sociales luego de que decidiera postearla para dar a conocer los precios de este restaurante que, por lo demás, desistió de dar el nombre para evitar "una funa".

Esto es un robo #Angelmó #PuertoMontt no vayan a comer a Angelmó. Aparte de sucio el lugar, no entregan carta y después te asaltan con la cuenta 😡🤬😠 pic.twitter.com/nsSXyyQous — FotoXiama 🎞  (@fotoxiama) February 9, 2022

Visita de familia

En conversación con LUN, el biólogo de profesión cuenta que a la zona llegó una prima con su marido y sus hijos, por lo que decidió llevarlos a conocer la ciudad.

"Querían ir a comer a Angelmó. Ese es un lugar que siempre llama la atención porque está al lado del canal Tenglo, la isla al frente, al lado del mar. El entorno es bonito, así que los llevé", cuenta Luis.

Adicionalmente, llevó a sus hijos, siendo en total nueve personas. El pedido fue pailas marinas, merluza, salmón, chupe, y bebestibles. Gran asombro se llevó cuando le llegó la cuenta: "Fuimos a este mercado buscando precios populares y me sentí asaltado".

Alza de precios

Que se haya hecho viral tan rápido esta publicación tiene una razón detrás: el alza de los precios tras conocerse el IPC de enero, lo que ha afectado el bolsillo de todos los chilenos.

"Ni siquiera en Pucón, ni siquiera en Puerto Varas, en un restaurante bien, me han cobrado por un plato 14 lucas o 18 lucas", cuenta Luis a Meganoticias.

"Lamentablemente, en Angelmó, Puerto Montt, no estamos preparados para el turista. Si me preguntas de nuevo ir a Angelmó, pucha, lo pensaría", cuestiona y asegura que jamás volverá a comer en un sitio donde no le muestren la carta.