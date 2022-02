Convención Constitucional: Vicepresidente Gaspar Domínguez confirma que dio positivo a coronavirus

¿Qué pasó?

El vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez, confirmó durante la mañana de este jueves que dio positivo a coronavirus.

¿Qué dijo el convencional?

El convencional dio a conocer la noticia a través de su cuenta personal de Twitter, donde señaló que debió iniciar un aislamiento luego de presentar sintomatología.

En este sentido, el médico rural compartió algunas imágenes, siendo una de ellas el resultado del test PCR que se realizó esta semana en la Posta Central.

"Martes dolor de garganta y tos en la tarde. Fui a la urgencia de la posta central. Me pusieron una pulserita curiosa. Me vio el doc, me aislé a esperar resultado del PCR", indicó.

A raíz de lo anterior, manifestó que "hoy Jueves se confirma que estoy positivo. Si estuvo conmigo Dgo/Lun, sea riguroso con mascarilla".

Martes dolor de garganta y tos en la tarde. Fui a la urgencia de la posta central. Me pusieron una pulserita curiosa. Me vio el doc, me aisle a esperar resultado del PCR. Hoy Jueves se confirma que estoy positivo. Si estuvo conmigo Dgo/Lun sea riguroso con mascarilla #COVID19 pic.twitter.com/bcetdKPJdO — Gaspar Domínguez (@gdominguez_) February 3, 2022

Contagios en equipo del Presidente electo

Una situación similar se vivió esta jornada en "La Moneda chica", donde la futura ministra del Interior, Izkia Siches, confirmó cuatro personas contagiadas de Covid-19 en el equipo del Presidente electo, Gabriel Boric.

La expresidenta del Colegio Médico de Chile (Colmed) aclaró que "la gran parte de ellos son funcionarios y una es la futura ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana y hemos tomado las precauciones para que ojalá este brote no se siga extendiendo".

"Dejamos esto en las manos de la autoridad sanitaria para que sigan los procesos que correspondan", sostuvo Siches, agregando que "ninguno está sintomático".

Todo sobre Convención Constitucional