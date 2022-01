Ministro Ossa y votación de Pensión Garantizada Universal: "Tenemos esperanza de que este miércoles podría ser ley"

¿Qué pasó?

A un día de que se vote en la Cámara de Diputados el proyecto de Pensión Garantizada Universal (PGU), el ministro Secretario General de la Presidencia, Juan José Ossa, se refirió a la posible aprobación de la iniciativa, asegurando que tienen esperanza y convicción de "que mañana (miércoles) podría ser ley".

¿Qué dijo Ossa?

"La verdad es que se trata de uno de los cambios más importantes, probablemente, de los últimos 20 o 25 años", comenzó señalando el ministro.

"En ese sentido, esperamos y hacemos un llamado a que la Cámara de Diputados apruebe este tercer trámite y los primeros pagos se puedan hacer en febrero", añadió.

"Confiamos en que ojalá exista el mayor consenso, ojalá unanimidad como ocurrió en el Senado, pero siempre hay que estar muy atento para aclarar cualquier duda", sostuvo.

Además, aseguró que "tenemos mucha fe, esperanza y convicción de que mañana (miércoles) esto podría ser ley".

En cuanto a la fecha de promulgación de la PGU en caso de aprobarse, indicó que "no es algo que se haya zanjado. Lo que nos importa primero es que se apruebe", expresó.

Aún así, insistió en que "lo único que puedo garantizar es que haremos siempre todo lo posible para que los primeros pagos se hagan en febrero".

Indulto a presos del estallido

El secretario de Estado también fue consultado sobre el catálogo de delitos que incluirá el proyecto de ley que busca una amnistía para los presos del estallido, y que fue discutido en la Comisión de Constitución del Senado.

"A mí no es que me parezca o no el catálogo, no me parece la ley. No me parece que se pretenda indultar o amnistiar a personas que cometieron gravísimos delitos, que quemaron iglesias, que saquearon y quemaron en sus rostros a dos carabineros", afirmó Ossa.

"Nuestro llamado no es a perfeccionar catálogos de delitos, es a rechazar esta iniciativa", reclamó.

Además, hizo un llamado a los parlamentarios, manifestando que "podrían estar sesionando y utilizar las mismas horas para sacar adelante la comisión mixta de reinserción juvenil, que permitirá cerrar el Sename".

"¿Por qué estamos pensando en indultar delincuentes y no en reinsertar en la sociedad a niños, niñas y adolescentes que puedan haberse equivocado alguna vez", concluyó.