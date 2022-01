Critican declaraciones del general Cuéllar por violencia en la macrozona sur: "Atentan contra la tan esperada paz"

¿Qué pasó?

Una gran cantidad de críticas recibió el jefe de la Defensa Nacional para la Región de La Araucanía, general de Ejército Luis Cuéllar, quien desafió a los violentistas de la Macrozona Sur emplear sus armas contra los militares en vez de hacerlo con personas inocentes, como son, en efecto, las víctimas que han dejado diversos hechos de violencia registrados en la zona, cuya seguridad se encuentra reforzada por efectivos del Ejército y la Armada en virtud del Estado de Excepción.

¿Qué dijo Cuellar?

En declaraciones realizadas en el marco de una conferencia de prensa llevada a efecto este miércoles, el general Cuéllar lamentó la muerte de dos personas en las regiones del Biobío y La Araucanía a manos de desconocidos. Fue entonces que el general Cuéllar reflexionó: “Nosotros no somos policías, somos parte de las Fuerzas Armadas. Somos una fuerza entrenada para combatir en la guerra (…) Si a nosotros nos disparan, nuestra gente, que no usa munición de fogueo, va a hacer uso de sus armas. Va a identificar blancos y van a haber bajas (…) ¿Por qué no se enfrentan con nosotros? Los invito”.

Reacciones

Una de las respuestas más duras provino del integrante de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputadas, Jorge Brito (RD), quien calificó en sus redes sociales de “inaceptable” que el general “realice estas declaraciones irracionales, irresponsables y que atentan contra la tan esperada paz en el Wallmapu”. Y agregó: “Cuéllar tiene que aclarar si las declaraciones son a título personal o institucionales, porque de ser a título personal tiene que estar disponible para asumir las responsabilidades que le competen en el Estado de derecho”.

Otro que levantó la voz fue el excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami (PRO). “Impresentable que Luis Cuéllar, Jefe de Defensa Nacional del Ejército en La Araucanía, incite a la violencia. Ese no es el rol que deben cumplir las Fuerzas Armadas. Así no se construye la paz que Chile exige”.

En declaraciones a radio Cooperativa, Aucán Huilcamán, líder del Consejo de Todas las Tierras, pidió la salida inmediata de Cuéllar, toda vez que constituyen “un peligro en la Región de La Araucanía y sus declaraciones son absolutamente contrarias a los propósitos de la paz”.

“El Ejército que representa en la actualidad el general Felipe Cuéllar es el más cobarde y malvado porque en el contexto de la denominada pacificación de La Araucanía, el Ejército atacó y cometió el crimen de genocidio con el pueblo mapuche, que vivía en paz en su territorio y no tenía las armas para su legítima defensa”, aseveró más tarde, al tiempo que acusó a Cuéllar de “incitar a la violencia”, pues “está promoviendo el uso de las armas de fuego, está provocando la rebelión en la Región”.

La diputada electa del Partido Comunista, Daniela Serrano, tildó de "gravísimas" las declaraciones del militar, ya que "incita y promueve la guerra y el terrorismo de Estado. Nuestros pueblos exigen paz, la que lograremos resolviendo injusticias y reparando abusos y crímenes históricos. La política de guerra de Piñera atenta con el Estado de derecho", señaló.

Asimismo, el director del INDH, Sergio Micco, manifestó: "Nos preocupan enormemente las declaraciones del general jefe de la Defensa Nacional de la Araucanía, quien desafió a los que denominó cobardes a que ataquen a sus soldados y anunció que habrá bajas".

"Este no es el lenguaje que se espera de un militar chileno. No ayuda en nada a hacer respetar el Estado de Derecho, al que se le presenta como el ejercicio de una fuerza militar beligerante. Además, confirma que ni el Ejército en la Araucanía, ni la Armada en Biobío, están llamados a cumplir funciones policiales, como el propio general lo declara. Carecen de equipamiento, medios pertinentes o capacitación adecuada", agregó.

El respaldo del Gobierno

Por otra parte, el coordinador nacional de la macrozona sur, Pablo Urquízar, hizo un llamado a "a juzgar por los resultados y no las declaraciones".

Además, sostuvo que "lo que quiso decir es que las Fuerzas Armadas están para buscar la paz y la tranquilidad en la macrozona sur, pero ante un ataque, actuarán en base a la autodefensa", consignó 24 Horas.

"Él me transmitió algo que es muy claro. El día que se prorroga el estado de emergencia, ocurren dos asesinatos extremadamente graves (…). Es un ataque que merece una brutal condena y como Estado seguiremos trabajando”, indicó.

Urquízar también precisó que “el jefe de la defensa es una persona que es designada por el Presidente y cuya finalidad es poder restaurar las graves alteraciones del orden público".