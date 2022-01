Incendio en San Bernardo: Bomberos pide a autoridades cortar el suministro eléctrico para trabajar en el lugar

¿Qué pasó?

En medio del incendio que afecta a un local chino de la comuna de San Bernardo, y que amenaza con propagarse a otro centro comercial y a un condominio, Bomberos hizo un llamado a la empresa correspondiente para cortar el suministro eléctrico de manera de controlar el fuego de mejor modo y con menor riesgo.

El superintendente Carlos Bustamante, hizo un llamado a la empresa CGE a cortar la luz, ya que "no puedo meter a mi gente al incendio si (el recinto) está electrificado".

El alcalde de San Bernardo, Christopher White, también cuestionó la demora de la empresa CGE en cortar el suministro.

"Se demoraron una hora en cortar la luz. Si hubiese estado cortada hace una hora, no estaría esta magnitud (del incendio). No vamos a arriesgar a bomberos a que ingrese si existe electricidad en el interior, porque no queremos mártires", sentenció.

“Lo que nos molesta es por qué se demoran una hora, poniendo en peligro a todos los vecinos que viven en esa comunidad, más otros locales de emprendimiento”, agregó

Actualización (09:58). Cierre perimetral en Av. Eyzaguirre con San José, debido a procedimiento de bomberos por incendio estructural. Hay evacuación de personas de edificios habitacionales en el lugar. No transite hacia este punto. Facilite el trabajo de bomberos #SanBernardo pic.twitter.com/nYM5npP8Uh — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) January 10, 2022

¿Qué dijo Carabineros?

Carabineros informó que "el siniestro comenzó a las 08:00 horas de la mañana, que afectó a un mall chino", lo que movilizó a bomberos de San Bernardo, Buin y Paine a trabajar en el lugar.

"El incendio está siendo trabajado y no afecta todavía a las viviendas, ni tampoco al mall que está al lado poniente del local siniestrado", agregó.

Vecinos están asustados

Vecinos del sector, en tanto, están preocupados de la propagación del fuego, ya que existen 18 cilindros de gas cercanos al incendio y que pertenecen a un condominio.

Además, uno de los residentes de los departamentos cuestionó la poca mantención del local chino.

"Por una parte, es irresponsable por parte del mall chino que nunca trató de limpiar el segundo piso, porque se extendieron para arriba, además de taparnos la vista", sostuvo.

"Siento violados mis derechos como ciudadano. Espero que no pase nada", añadió.