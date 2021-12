Abogado de caso de George Floyd representará a familia de joven chilena muerta en tiroteo en EEUU

¿Qué pasó?

Ben Crump, abogado que participó en el icónico caso de George Floyd, representará a la familia de Valentina Orellana Peralta, adolescente chilena de 14 años que murió tras recibir un disparo por parte de la policía en un centro comercial en Los Angeles, Estados Unidos.

Crump es un reconocido abogado de derechos civiles que representó a la familia de George Floyd, el hombre afroamericano que fue asfixiado por un agente de la policía en Minneapolis en 2020, cuyo caso originó una serie de protestas en EEUU y alrededor del mundo.

"Estoy desgarrado"

En tanto, Juan Pablo Orellana, padre de la víctima, señaló que "no tengo palabras para describir el desgarrador momento que estoy pasando, sobre todo en estas fechas tan especiales donde mi hija me había pedido tantos regalos, que no pude abrir con ella, sino guardarlos para entregarlos en su tumba”.

"Estoy desgarrado. No puedo dormir en las noches, se me repiten los sueños con ella. Ella lo único que quería era ser ciudadana americana, yo le dije 'vámonos de este país', y me dijo 'no papá, este país es el país más seguro del mundo, de las oportunidades'. Ahora ven ustedes mi hija muerta por el Estado, por estos asesinos de Estados Unidos. Eso es lo que vino mi hija a encontrar acá: la muerte", manifestó.

Valentina falleció tras recibir un impacto de bala mientras compraba en un centro comercial junto a su madre, en instantes en que se produjo un operativo policial para detener a un hombre que había atacado a unas personas en el mismo recinto.

El padre de la adolescente, además, contó que se habían preparado asistir a ver un partido de Los Angeles Lakers y asistir a un recital de un grupo que a Valentina le gustaba. "Lamentablemente, por el actuar negligente de un policía de esta ciudad, ya no lo va a poder hacer", expresó Juan Pablo Orellana.

"Ahora me queda el consuelo de despedirme, de enterrarla acá, donde ella siempre dijo 'este es el país de los sueños, de los sueños hecho justicia', y el único sueño que fue es ahora dejarla bajo tierra", aseveró.

"Lo único que quiero es justicia para mi hija y se hará. No descansaré hasta el último día, hasta que estén todos estos criminales en la cárcel... Uno por uno van a caer, y eso se lo prometí a mi hija", concluyó.