"Marcó profundamente mi vida": El desgarrador relato de víctima de abuso sexual por líder espiritual de Isla de Maipo

¿Qué pasó?

Un predicador de Isla de Maipo, identificado como Benjamín Peña, fue acusado de abuso sexual, delito que actualmente lo tiene en prisión preventiva a la espera del juicio condenatorio. Una de las denunciantes contó su historia, dando a conocer aberrantes detalles.

Años de abusos

Alejandra Asencio es la denunciante y con mucho pesar es que cuenta su historia. De acuerdo a su relato, los abusos comenzaron cuando ella apenas tenía tres años por aquel sujeto que decía ser su padre.

Benjamín Peña es un conocido miembro de la iglesia metodista pentecostal de isla de Maipo, pero esa imagen que proyectaba, habría sido totalmente distinta al interior de su hogar.

Sobre los abusos, Alejandra asegura que "desde que tengo memoria pasa, al menos desde los tres años. Marcó profundamente mi vida".

Peña era el padre de Alejandra, pero el día de su matrimonio todo cambió. Ese mismo día le confesó que no era su padre. Tiempo después, al tener a su hijo en brazos, aquello le dio la valentía de “dejar todo atrás y si no denunciaba, sentía que todo iba a quedar en nada”.

Cuestionamientos

Cuando finalmente habló, Alejandra cuenta que no tardó en ser criticada por estos hechos. "¿Por qué no denunciaste antes?", eran las preguntas que recibía, sin saber lo que realmente había vivido.

"Las personas que no pasaron esto, no entienden. Te cuestionan que por qué uno no denuncia antes. Tienen que estar en el proceso porque uno se inventa una vida ficticia. Yo me inventé un papá ejemplar y para mí él era bueno y no veía lo malo que él me hacía", asegura.

Cadena perpetua

El abogado de Alejandra, Luis Peredo, señaló en el reportaje que pedirán cadena perpetua para el sujeto por todos los delitos que se le imputan.

"Solicitamos una pena de presidio perpetuo por la gravedad de los delitos que es sexual agravado con carácter de reiterado, nos permite aumentar la pena de la original", detalla.

Lamentablemente, hay otras denunciantes que no gozarán de "cobrar justicia", ya que sus delitos están prescritos. "La ley que establece la imprescriptibilidad de los delitos de abusos sexuales fue publicada en 2019", por lo que solo unas cuantas víctimas podrán valer su derecho.

Castigo de su familia

Tras hacer esta denuncia, la víctima cuenta que con su madre no ha vuelto a hablar, siendo cómplice del sujeto y de sus delitos contra su propia hija.

"Siento que ella puede retroceder y tener una oportunidad. Decir la verdad libera, decir lo que uno vivió libera y sé que es difícil, que duele, pero uno puede", llama Alejandra.

Seguir esperando

El juicio contra el supuesto abusador debió haber sido durante estos días, pero aquello no ocurrió. No obstante, no ha sido la primera vez, sino que en tres ocasiones han debido posponer la audiencia. La razón ahora fue un brote de covid al interior de Santiago 1, por lo que debió correrse la fecha al 5 de enero del 2022.

“Es más importante lo que pueda pasar con él que conmigo, es decepcionante. Voy a seguir dando la pelea hasta el final. Ya partí con esto y tiene que pagar, por todas las que no tienen justicia”, indica Alejandra.

Benjamín Peña seguirá en prisión preventiva a la espera de que comience el juicio oral para saber si es o no finalmente culpable de las graves denuncias de abuso sexual.