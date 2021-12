Hombre que se "crucificó" para protestar por estafa contra su padre: "Tuvo mala suerte de tener un hermano de esa clase"

¿Qué pasó?

La mañana de este miércoles el hombre que sorprendió por "crucificarse" en el techo de una propiedad en Quinta Normal, explicó los motivos que tuvo para llegar a tomar esa decisión.

¿Qué dijo?

Danor denunció que su padre fallecido en 2020, habría sido estafado por su hermano quien, aprovechándose de su analfabetismo, le habría quitado una propiedad. Sin embargo, este alega que le pagó $30 millones por el inmueble aunque no habría evidencias de aquello, según la familia.

Sobre la manifestación, Danor señaló que "las circunstancias me llevaron a esto, por los vacíos legales que hay en la justicia, por los familiares sinvergüenzas que hay. Mucha gente pasa por lo mismo que nosotros y es terrible. La ambición no tiene límite".

"Lo hago no solamente por mi padre, es por los cientos de familias que les ha pasado lo mismo. Todos podemos cometer errores, pero la gente quiere recuperar lo suyo. Esa gente humilde, trabajadora y que no tiene ambición, quiere recuperar lo suyo. Van contratan un abogado y él dilata, no sé si todos serán iguales, pero a muchas personas les ha pasado lo mismo", agregó.

"Mi papá se suicidó por este tema. Nadie sabe lo que pasa detrás de las murallas de las casas. A uno lo pueden ver bien, mal, pero se vino todo encima. Pasó lo de mi papá, después nos pegaron en el piso", reveló.

"Él quiso quedarse con todo"

Cabe señalar, que su padre y su tío trabajaban juntos, este último le ayudaba con su negocio y supuestamente mediante engaños, en 1993 hizo firmar al padre de Danor un mandato sabiendo que no sabía leer ni escribir, y que lo autorizaba a realizar distintos trámites, el cual fue revocado en 1998.

"Ya el año 1998 dejan de estar juntos ellos dos. Se separan y estábamos bien, pero él quiso quedarse con todo", manifestó el hombre.

"Mi papá empezó a trabajar a los 8 años, no fue al colegio, pero era inteligente. Era como una máquina, de enero a enero y de lunes a lunes. Logró harto, pero tuvo la mala suerte de tener un hermano de esa clase", indicó Danor.

El caso se encuentra en manos de la justicia, sin embargo, según Danor se encuentra archivado. "Tuve que contratar otro abogado, lo que pasa es que vas gastando plata y no sabes a dónde llegar", expuso.

"Tuvimos una audiencia la semana pasada, pero es como tú sabes lo que va a venir después. Yo voy a seguir adelante, pero no que se tire a la basura o que lo tomen otras personas que nunca hicieron nada por este sitio, que lo vendan y listo. Yo nací aquí, esta era la casa de mi abuela. Mi papá fue comprando con mucho sacrificio, esto no se lo ganó en un juego de azar, era muy bueno para la pega, hacía sus propias máquinas", expresó.

Además, dijo que luego que su tío se autotransfiriera la propiedad, se la transfirió a su hijo "lavándose las manos y ocupándolo como un palo blanco yo creo. Quedamos para dentro con la situación porque el hijo de mi tío nunca trabajó acá en la fábrica".

