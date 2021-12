"Afectan gente inocente y no hay seguridad": El relato de la pareja baleada en feria navideña de Maipú

La noche del lunes, ocurrió un tiroteo en una feria navideña de la comuna de Maipú, donde un adolescente resultó muerto y otros dos lesionados. Los heridos eran una pareja: Jerson Maliqueo de 25 años y Araceli González, de 23. El hombre entregó su versión de los hechos.

Hechos

Cerca de las 23:00, ambos se encontraban en la feria navideña ubicada en Camino a Rinconada con Tres Poniente de Maipú, cuando escucharon gritos que provenían de gente discutiendo.

Ellos se encontraban mirando unos bolsos como regalo de navidad cuando, prontamente, escucharon balazos en las cercanías del lugar.

“Vimos a unos tipos que se habían puesto a discutir unos dos puestos más adelante de donde nosotros íbamos a comprar”, cuenta Jerson. Posteriormente, vio a un hombre que sacó a un hombre y baleó a otro frente a él. “Uno de los balazos nos llegó a nosotros”, lamenta él en conversación con LUN.

Uno de los proyectiles dio en la rodilla de Jerson. Lamentablemente, el impacto balístico rebotó y dio con la pierna izquierda de Araceli. Ambos fueron llevados al hospital de El Carmen.

De acuerdo a testimonios, esta trifulca se dio por la discusión de unos estacionamientos para vehículos.

“Traté de cubrirla”

Al momento en que la situación fue escalando, Jerson cuenta que “traté de cubrir con mi cuerpo a Araceli para que no le llegaran los disparos”, recuerda.

Jerson fue dado de alta, pero su mujer permanece en el hospital. El diagnóstico de Araceli señala una fractura en el peroné, aún con el proyectil alojado en su pierna.

Cuando vio a su mujer afectada, intentó hacerle un torniquete con su polerón, argumentando que “uno actúa en el momento no más”.

Araceli fue intervenida a las 17:00 horas de este martes y su marido contó que ella no tiene la vacuna anti tétano. Además, detalla que no recibió atención directa por la bala y que esperaron al traumatólogo “toda la mañana”.

“Un miedo que no se lo doy a nadie”

Jerson asegura sentir terror ante este hecho que les tocó experimentar tras ir por algo tan simple como ir a comprar regalos para la navidad.

“Cuando sentí los disparos, se me vinieron muchas cosas a la mente y me vino un miedo que no se lo doy a nadie, porque ver que están baleando a alguien que está a un par de metros de uno, que caiga muerto y que con una de esas balas uno se ve a afectado, es un momento de pánico”, relata el joven.

“No hay seguridad en ninguna parte. Afectan a gente inocente”, agrega.

Todo sobre Noticias Hoy Santiago