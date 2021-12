Experto prevé un fuerte crecimiento del sector en la industria de minibodegas

Arie Rezepka, arquitecto y CEO-Fundador de Aki KB, empresa líder en la industria en el arriendo de minibodegas en Chile, tiene una visión positiva respecto de cómo el sector, ante la pandemia y las limitaciones que esta ha implicado, no se ha paralizado, sino todo lo contrario, ha experimentado un crecimiento sostenido.



En esa dirección, Rezepka señala que “a pesar de la complejidad ocasionada por el Covid-19, nosotros esperamos la entrada de 12.200 metros cuadrados de crecimiento de nueva área bruta alquilable (GLA), lo que se traduce en un incremento del 4% en el total de GLA, durante los últimos seis meses”.



En los últimos años, el número de construcciones de minibodegas se ha multiplicado en Santiago y, en lo que va de este 2021, la tasa de disponibilidad ha mantenido una tendencia a la baja por tercer año consecutivo, alcanzando en el último trimestre un 12,1%, el nivel más bajo de vacancia según el último estudio de GPS Property.



Arie Rezepka, advierte que “la industria está esperando que continúe la expansión y, sabemos que hay 12 futuros proyectos que han sido identificados, lo que hará crecer al sector en un 22% de aquí al 2024. El crecimiento sustantivo de la industria de las minibodegas en el mercado local obedece a la demanda insatisfecha del producto en Santiago”.

Como la mayoría de los países de Sudamérica, con excepción de Brasil, el mercado se concentra en la capital. Es así como Santiago, congrega aproximadamente el 37% de la población del país, y hoy en día, hay 70 instalaciones de almacenaje en Chile, y los tres más grandes proveedores tienen aproximadamente el 54% del mercado.

Desafíos y el rol clave del e-commerce



Arie Rezepka plantea que como en toda la industria de las minibodegas, nuestro país enfrenta varios desafíos. “No hay un marco legal para proteger a los operadores de los delincuentes. Los desarrolladores tienen que enfrentar las regulaciones de la construcción diseñadas para inmuebles comerciales y residenciales y, últimamente, ellos han sido forzados a pedir procesos de calificación, cada vez que un proyecto es presentado a las autoridades correspondientes”.



En cuanto a la importancia que para el sector implica el comercio digital, sostiene que la pandemia del Covid-19 ha significado cambios en el comportamiento del consumidor global. “Todas las industrias digitales, incluyendo, educación, entretenimiento y, especialmente, el comercio electrónico en el que se encuentra Latinoamérica, ha crecido un 8%, alcanzando los 200 mil millones en valor, lo que representa la segunda mayor expansión del sector a nivel global”, dice, según el estudio Beyond Borders, lanzado recientemente por Ebanx. Agrega que “en el caso de Chile, el estudio detalló que el mercado de comercio electrónico superaría los US $10 mil millones en 2021, con una de las mayores aceleraciones, mientras que para 2023 se espera que duplique su tamaño actual”.



Aki KB, siendo líder de la industria chilena, se ha visto beneficiada por el e-commerce emergente en Sudamérica, a través de las plataformas que han permitido que los pequeños negocios tengan un fácil acceso a sus bases de clientes. “La demanda de pequeños negocios de minibodegas se debe, principalmente, a que esta actividad provee una buena respuesta a los pequeños negocios que no necesitan demasiado espacio como pequeños importadores. Por lo tanto, el nuevo panorama muestra que la pandemia del Covid-19 ha puesta a esta industria en buena forma, en términos de demanda de este producto en los próximos años, a medida que el comercio electrónico cambie la base minorista de América del Sur”.