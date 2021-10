A dos años del estallido social: Así se prepara la "zona cero" para este lunes

¿Qué pasó?

Tras dos años complicados, a causa del estallido social y la pandemia, locatarios de bares, restaurantes y tiendas cercanas a la "zona cero" del centro de Santiago, están tomando medidas especiales para lo que será el segundo aniversario del 18 de octubre, el próximo lunes.

A través de la instalación de doble reja y distintos tipos de protecciones, además de mantener sus locales cerrados durante ese día, los locatarios pretenden poder resguardar sus negocios frente a posibles destrozos.

¿Cómo se preparan los locatarios?

Han sido dos años complicados para los restaurantes y bares de la llamada "zona cero", ya que se ubican en el punto de concentración de las manifestaciones capitalinas. Este hecho, sumado a la pandemia, ha provocado el cierre de al menos 55 locales del sector. Los negocios de estos barrios fueron fuertemente afectados, provocando que muchos trabajadores perdieran su empleo y las ventas disminuyeran hasta en un 60%.

Sin embargo, aún existen comercios que siguen luchando por sobrevivir, los cuales se están preparando para lo que pueda suceder ante la proximidad de la segunda conmemoración del estallido social.

Un ejemplo de esto, es la pizzería "Killer on the go", sobre la cual su administrador, Wilson García, asegura que "estamos preparados, de hecho, estamos viendo si abrimos o no, y aparte con la mayor seguridad posible de tener todo listo a la hora que llegue cualquier problema".

Asimismo, existen otros locatarios que prefieren ser aún más cautelosos, como es el caso de la heladería Cirilo, la cual abrió justo en la época del estallido social y, recordando aquel tiempo, ya reforzaron sus medidas de seguridad para los próximos días.

Al respecto, Carlos Benítez, propietario de la heladería, confesó que para el estallido: "nos resguardamos hasta cierta hora, y cuando ya veíamos que estaba muy agresivo el ambiente, cerrábamos".

Es por lo anterior que para este 18 de octubre agregaron aún más seguridad. "Estamos preparándonos con doble reja, con reforzamientos, no vamos a abrir el día lunes y esperaremos cómo se viene para más adelante", agregó.

Misma incertidumbre que mantienen en el bar "La Ingobernable", donde hace algunas semanas reforzaron todos sus accesos y también cerrarán durante este lunes.

"Nosotros tenemos dos cortinas y les ponemos candado de noche. Igual tenemos nuestras precauciones y siempre estamos al tanto si hay protestas y cosas así. Siempre tenemos las precauciones para poder cerrar", señaló Víctor Montaños, chef del bar.