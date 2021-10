Carabinero logra frustrar portonazo en Maipú: Víctimas fueron golpeadas en el suelo y amenazadas con armas

¿Qué pasó?

Durante la noche del martes, un violento portonazo tuvo lugar en la comuna de Maipú, el cual pudo ser frustrado por un Carabinero que era vecino de las víctimas.

Los hechos

La víctima venía con su vehículo a dejar a unos familiares a dicha comuna, específicamente en Avenida Las Parcelas. Fue entonces cuando se bajó y se percató de que un furgón bajaba la velocidad en su dirección.

Leslie Fuentes, conductora del vehículo, indicó que "venía con mi hija, dos sobrinas y mi tía. Las pasé a dejar a su casa. Al estacionar y bajar, veo que por la misma avenida viene bajando la velocidad un furgón".

Ahí es cuando es interceptada por tres sujetos que se bajan de la furgoneta, procediendo a intimidarla a ella y a sus familiares con armas de fuego y un desatornillador.

Asimismo, agrega que "cuando yo veo que baja la velocidad, lo presentí (el robo). Yo tiré las llaves porque mi hija y sobrina estaban adentro, no por el auto, sino por ellas".

Un carabinero frustró el asalto

El relato de la mujer señala que son intimidados por los tres sujetos. "Uno me increpa, me agarra a patadas en el suelo y me pide que le entregue las llaves".

No suficiente con eso, golpearon a su tía y a su madre la amenazaron con una pistola en la cabeza. "En eso sentimos disparos, yo pensé que eran los delincuentes los que disparaban pero era un vecino", cuenta ella.

Del portonazo se percata un vecino, que efectivamente es Carabinero y haciendo uso de su arma de servicio, logra repeler el asalto al disparar en más de diez ocasiones hacia el furgón. Es en ese entonces que los delincuentes, apenas robando dos celulares, deciden huir.

"Una de las victimas presenta lesiones de carácter leve tras un empujón", señaló el teniente Luis Hernández Castillo, oficial de ronda de la prefectura Rinconada.

Los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Labocar y OS9 se están haciendo cargo de las pericias investigativas referente al hecho.