Senador Carlos Bianchi y proyecto de cuarto retiro: "La gente lo quiere por necesidad"

Los senadores Carlos Bianchi y Pedro Araya (ambos independientes), charlaron este domingo con Rodrigo Sepúlveda sobre el proyecto de cuarto retiro de los fondos de las AFP que se discute en el congreso.

En una nueva edición de Meganoticias Alerta, los parlamentarios mostraron su apoyo a esta idea, aunque uno de ellos reconoció que “es una mala política pública”.

La palabra de Carlos Bianchi

El senador que representa a la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, dijo que “vengo llegando de Punta Arenas, y todas las personas me preguntaban por el cuarto retiro. Y sabe por qué, primero existe absoluta desconfianza con el sistema tal como está hoy. Si una persona tiene entre 40 ó 50 años y posee 18 ó 20 millones ahorrados, su pensión será de miseria... Lo segundo, la gente ocupa ese dinero para cosas importantes. La gente quiere hacer retiro por necesidad”.

Bianchi se refirió a los dichos del presidente de RN, Francisco Chahuán, quien dijo tener los votos de su sector para rechazar el proyecto.

“Es tremendamente penoso el gallito político por los votos. Pido que se vote en conciencia y se vote pensando en la empatía de la gente. El gobierno y todos los sectores de derecha no lo quieren y tienen una actitud provocadora... Además, Chahuán defiende el sector económico que él representa”, expuso.

El parlamentario finalizó refiriéndose al tema de las rentas vitalicias. "Los dueños de éstas, son los mismos dueños de las AFP. Ellos tienen capturado el modelo... Es una locura proyectar tu vida a los 110 años... Sigue el sistema de cajero automático de las grandes empresas de Chile", cerró.

"Los retiros no son una buena política pública"

El senador por la Región de Antofagasta también se mostró a favor del cuarto retiro.

"Cuando se visita cualquier zona de la región que represento, la gente solo pide que se entregue el cuarto retiro. Le cuento que un chofer de una aplicación, que tiene 52 años, me dijo que no me dan ‘pega’ por edad. Ahora tiene su auto y así lleva el pan para su casa. ¿Sabe para qué quiere un nuevo retiro? Para pagar el auto y no tener un crédito", dijo.

Añadió que “todavía no hemos sido capaces de dimensionar las secuelas de esta crisis... Cifras de empleo dice que las mujeres no se alcanzan a recuperar y ellas, muchas veces, sostienen los hogares”.

Junto con decir que en el Senado “se tomarán el tiempo que sea necesario” para ver el proyecto, también expuso que “los retiros, y lo hemos dicho en todos los tonos, no son una buena política pública, pero estamos en una situación extraordinaria. Si no fuera por el coronavirus no estaríamos discutiendo esto”.

Finalizó dedicando palabras a Sebastián Sichel. "A esta altura tiene varios problemas como candidatos. Él no tiene legitimidad para hablar del tema de los retiros. Es la inconsecuencia máxima. Respondió la pregunta de los retiros por presión, y cuando reconoció que los hizo, dijo que los metió en un APV donde obtiene un doble beneficio tributario", cerró.

