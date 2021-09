Presidente de RN advierte: "En el Senado, estoy convencido, no va a haber cuarto retiro"

¿Qué pasó?

Este miércoles el presidente de RN, Francisco Chahuán, se refirió al avance del proyecto de cuarto retiro que pasó al Senado, asegurando que en dicha corporación la iniciativa no contará con los votos necesarios para ser aprobada.

¿Qué dijo Chahuán?

En Radio Infinita, el senador manifestó que a su juicio “hay pánico electoral respecto de algunos diputados, ya que algunos no fueron capaces de sostener sus posiciones".

"Las volteretas no solamente vinieron de gente del sector, de diputados de la UDI, de RN, sino también del propio candidato presidencial Gabriel Boric, que también tuvo que darse una vuelta de carnero en 360 grados respecto de cuáles eran sus convicciones, lo que había planteado, lo que sostuvo y lo que votó finalmente en el parlamento", agregó.

"No va a haber cuarto retiro"

Asimismo, dijo que "en el Senado, donde no me cabe duda que hay mucha más responsabilidad, ambos proyectos, tanto el de aborto como el de cuarto retiro, no van a caminar, ese es mi planteamiento".

"Hemos conversado con parlamentarios no solamente de nuestro sector, sino además de varias bancadas y creemos sin lugar a dudas que hay mucha más conciencia del efecto que se produce, hay menos pánico electoral, por lo tanto yo espero que se vote en conciencia pensando no en la elección del 21 de noviembre, sino más bien en la próxima generación", agregó.

En esa línea, afirmó que "en el Senado, estoy convencido, no va a haber cuarto retiro".

"Hubo votos que fallaron a última hora"

Sobre la votación en la Cámara de Diputadas y Diputados, reconoció que "hubo votos que fallaron a última hora. Nosotros creíamos que había una alta probabilidad que el proyecto no pasara la valla de la Cámara de Diputados, pero en el Senado, no tengo ninguna duda, esto no va a ocurrir".

En ese sentido, indicó que "en el Senado hay mucha más responsabilidad, tenemos una lógica distinta. Hay 22 senadores que no van a reelección, por tanto no van a estar esperando ni mirando el 21 de noviembre".

Tramitación del proyecto

Tras ser despachado al Senado, el proyecto pasa a la comisión de Constitución respectiva, sin embargo, para que comience su tramitación el presidente de la instancia, Pedro Araya, debe ponerlo en tabla.

Sobre la fecha, dijo en entrevista con Radio Infinita que "eso lo vamos a discutir hoy con los colegas de la comisión y vamos a tratar que pueda estar la próxima semana en tabla, a más tardar el día miércoles".

