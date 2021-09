Vecina de Chicureo reclama en chat porque fiesta despertó a su guagua y nadie la apoyó: "Todos metemos bulla"

¿Qué pasó?

La noche del sábado una fiesta en Chicureo generó polémica en el chat vecinal luego que una de las residentes pidiera “consideración” con el volumen, ya que su guagua despertó asustada.

La historia fue publicada por la sicóloga Carolina Pino en su cuenta de Twitter, donde explicó lo sucedido.

En la red social, la profesional publicó: “Anoche pasó algo reloco, casi digno de análisis. En el chat de vecinos, una persona pide si pueden moderar el ruido de una fiesta porque su guagua despertó asustada. Todos apoyan la fiesta (y le dijeron) que tuviera empatía por quien disfruta. Vecina afectada terminó pidiendo disculpas. Guagua afectada, segundo plano”.

"Da un poco de lata que siempre se esté reclamando por todo"

La conversación comenzó a las 22:58 del sábado, cuando la vecina afectada señaló: “A los vecinos del carrete, por favor consideración con el volumen y los gritos”, recogió LUN.

Sin embargo, un vecino respondió: “No escucho nada fuera de lo normal, solo gente divirtiéndose”, mientras que otro señaló: “Creo que debemos tener un poquito más de empatía, en algún minuto todos metemos bulla. Por reglamento interno se puede tener bulla hasta las 3 am y además es sábado”.

Luego siguieron comentarios similares, como un vecino que dijo: “Yo tengo hijos chicos, de 5 años y 6 meses, no tengo ni termopanel y nunca he sentido que haya carrete que sean demasiado ruidosos. Estando en horario, está bien, además es fin de semana”. En esa línea, otro manifestó: “Anoche había carrete en varias casas pero todo dentro de lo normal”.

“Vivimos en comunidad y ya da un poco de lata que siempre se esté reclamando por todo, porque es cierto, ya no se tolera nada y cada uno tiene derecho de hacer lo que quiera en su casa y pasarlo la raja también”, planteó otro.

Tras no encontrar apoyo, la vecina afectada finalmente sostuvo: “Así es, empatía. Tengo niños pequeños y uno pegó el grito justo cuando estaban gritando a todo pulmón. No tengo nada contra los carretes, jamás he reclamado, pero mi hija se asustó y ahí siento que para mi lado no hay empatía. Sorry si te molestó mi comentario, solo pido moderación, nada más”.