"Me engañaron": Compraron lotes irregulares con la promesa de la casa propia y podrían ser expropiados

Vendedores de terrenos irregulares en la comuna de La Ligua, región de Valparaíso, juegan con los sueños de muchas personas que anhelan el sueño de la casa propia.

A módicos y accesibles precios, es que hacen caer a personas, asegurando que luego de cinco años podrán regularizar el terreno y que, efectivamente, el lugar pase a nombre de la persona. Lamentablemente, incluso pasado ese tiempo, aquello jamás ocurrirá.

Apenas cinco millones les cuesta un espacio de 500 metros cuadrados. No obstante, el terreno es para uso agrícola, por lo tanto, no se permite construir el sitio. "Yo podía poner una casa prefabricada", dice uno de los afectados, con la promesa que años después podría regularizar.

“Siento que me engañaron” al comprar el terreno, dice Claudio Fuentes, uno de los que compró terreno. “Si me hubiesen dicho que esto nunca iba a ser mío, nunca lo hubiese comprado”, asegura.

“Es el típico cuento del tío de los cinco años. Muchas veces les dicen porque en cinco años Bienes Nacionales les regulariza. No es así. No se puede regularizar cuando son loteos irregulares", advirtió el Ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit.

Un pueblo fantasma

La venta de estos loteos ha ido en alza, por lo que ya al menos 4 mil personas han creado un "pueblo fantasma" en La Ligua, a pasos de la ruta 5.

Los "locatarios" no gozan de las comodidades que deberían tener. No poseen recolección de basura, ni mucho menos alcantarillado, por lo que el gasto por agua se eleva más de lo presupuestado.

“Son unos caraduras", dice el alcalde de La Ligua, Patricio Pallares, respecto a los vendedores de terrenos irregulares, apelando a que "abusan de la necesidad de la gente y de los adultos mayores que sueña con tener su vivienda, engañándolos, ofreciéndoles algo que no van a poder regularizar nunca".

Amenaza de la expropiación

“Todo lo que tú ves aquí, será expropiado para que entre los nuevos proyectos del MOP”, dice una de las vecinas. "Nos dejarán sin vivienda", expresan.

Desde la Secretaria Regional Ministerial de Obras Públicas de Valparaíso, señalan que "sobre la inquietud de los vecinos, hay que aclarar que no existe un proyecto definido, por lo que no es posible establecer la expropiación".

El MOP tiene en carpeta una segunda concesión del tramo Santiago - Los Vilos de la ruta 5 para la reparación de la carretera. Asimismo, este detalle es que el no está definido.

"Es ilegal e inmoral"

Las penas por estos delitos van desde los 3 a 10 años de presidio. Pero el ministro de Bienes Nacionales es enfático en señalar que esta estafa es "ilegal e inmoral".

“Bienes Nacionales está inhabilitado para poder regularizar las familias porque es un loteo declarado irregular", añade Julio Isamit.

Es por ello que se instaló una mesa de trabajo y pidieron hacer una excepción para este loteo, permitiendo la urbanización del lugar. “No es justo que se vengan a reír de gente de edad" dice Berta Parada, una de las afectadas.

“¿Y a dónde me voy? No tengo nada, no tengo a dónde irme”, señala el marido de Berta, Claudio Fuentes.