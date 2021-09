Cuarto retiro: Ilabaca y Castro llaman al oficialismo a aprobar el proyecto y piden al Gobierno que no los presione

¿Qué pasó?

Durante este lunes, los diputados socialistas Marcos Ilabaca y Juan Luis Castro llamaron a los legisladores oficialistas a "escuchar a la gente" para que el proyecto de cuarto retiro sea aprobado este martes en la Sala de la Cámara.

En la mísma línea, pidieron al Gobierno "dejar de presionar" a los parlamentarios oficialistas para que voten en contra al proyecto.

¿Qué dijeron los diputados?

El diputado Ilabaca explicó que el proyecto que fue aprobado por la comisión de Constitución, este lunes, y que será votado este martes en la Sala fue "mejorado". "De manera que esperamos que mañana (martes), podamos tener el tremendo apoyo que tuvimos en la comisión y sea ratificado por la Sala de la Cámara, ya que necesitamos 93 votos. Es por ello que exhorto a los diputados, principalmente de derecha, a que escuchen a sus electores".

Por su parte, el diputado Juan Luis Castro, reafirmó su compromiso con el proyecto, subrayando que "ya no puede haber más ambigüedades, el endeudamiento que tiene la clase media es enorme y existe un estado de necesidad que hay que atender. Eso significa ser claros y precisos, sin ambigüedades", subrayó.

Asimismo, añadió que "necesitamos los recursos del cuarto retiro para toda la gente que no tiene IFE Universal y no tiene cómo salir de sus deudas. Mi voto está claro y comprometido, igual que los tres retiros anteriores, porque no cambio de opinión. Le pido al Gobierno que allane el camino y deje de presionar a sus parlamentarios y así la gente cuente con este alivio, que es tan decisivo para el futuro económico de las familias chilenas", afirmó el diputado Castro.

Estamos a pocas horas de que mañana se vote finalmente el #CuartoRetirodel10xCiento y ya no puede haber más ambigüedades. Mi voto está claro, está comprometido, está igual que todos los tres anteriores porque no cambiamos de opinión pic.twitter.com/SQQHOMQuaQ — Juan Luis Castro G. (@DoctorJLCastro) September 27, 2021

