Mario Desbordes reconoce haber realizado el segundo y tercer retiro de las AFP

¿Qué pasó?

Una serie de críticas generó el día viernes el hecho de que dos ministros del Gobierno reconocieran haber hecho uso del primer retiro del 10%, justo en momentos en que el ejecutivo mueve sus últimas fichas para evitar una cuarta extracción desde las AFP.

Retiros en el Gobierno

El primero en "confesar" el hecho fue el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, quien aseguró a Radio Bio Bio que utilizó el beneficio cuando aún no era secretario de Estado.

"En ese momento yo no estaba en el Gobierno y lo pude hacer. En ese momento uno lo que pensaba es que esto era una política completamente transitoria", explicó el jefe de la billetera fiscal.

Posteriormente, fue la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, quien informó que también había hecho uso de su primer 10% debido a una "emergencia".

"Yo al igual que todas las personas tengo mi plata en las AFP. Hice un retiro, no voy a hacer más, lo hice porque necesitaba, una emergencia", dijo Schmidt.

Los retiros de Desbordes

Pero Cerda y Schmidt no son las únicas figuras del oficialismo que han hecho uso de sus fondos previsionales, ya que también el exprecandidato presidencial de RN, Mario Desbordes, señaló que hizo uso del segundo y tercer retiro desde las AFP.

"Terminó la primaria y me reinstalé en mi oficina de abogados. Estoy lleno de posibles buenos clientes, pero en estos dos meses los ingresos por supuesto no son lo que uno esperaría. Yo hice recién dos retiros, el segundo y el tercero. Y lo hice porque tengo que pagar cosas. La realidad mía la puede estar viviendo mucha gente", dijo el también exministro de Defensa en entrevista con La Red.

Desbordes respaldó al ministro Cerda y además recordó que fue uno de los miembros del Gobierno que apoyaba ese primer retiro.

"El ministro (Cerda) no era ministro y lo retiró en el marco de lo que era este proyecto, que yo peleé con dientes y uñas. En ese momento estaba convencido que no había otra alternativa. No sólo en los sectores populares", dijo.

"Yo creo que en general la mayoría de la población que necesitó el primero y el segundo hoy está ayudada por el IFE y por los demás bonos", dijo sobre la discusión del cuarto retiro, asegurando que no sabría si hoy apoyaría una nueva extracción. "Yo no soy quien, no tengo moral, porque sé que hay mucha gente que está necesitándolo igual".

